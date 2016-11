Valtteri Filppula ei haikaile ykköskenttään

NHL-joukkue Tampa Bay Lightningin keskushyökkääjä Valtteri Filppula ei ole pettynyt, vaikka hän ei noussut ykkösketjuun joukkuetoverinsa Steven Stamkosin loukkaantumisen jälkeen.

- Ei minulle ole mikään juttu, että pitäisi päästä ykköskenttää pelaamaan, hän sanoo.

Muutenkaan Filppulan peliaika ei ole tuntunut kasvavan Stamkosin poissa ollessa.

- Saman verran olen pelannut silloinkin, kun Stamkos oli mukana kokoonpanossa.

Joukkueelle maalinteko on kuitenkin ilman Stamkosia vaikeampaa.

- Siksi nyt pitää yrittää olla hyökkäyspäässä vielä enemmän apuna.

Filppula kertoo olevansa tyytyväinen tällä kaudella saamaansa peliaikaan ja vastuuseen.

- Olen päässyt pelaamaan ylivoimaa, alivoimaa ja tasakentällisissä. Kyllähän se tarkoittaa, että olen päässyt aika paljon jäälle, ja mitä enemmän pelaa, sitä kivempaa on.

Hyökkäävämpi rooli

Tehopisteitä Filppulalle on kertynyt tällä kaudella selvästi paremmin kuin viime kaudella. Hän myöntää, että viime kausi oli tehojen osalta vaikea.

- Nyt minulla on ollut hyökkäävämpiä jätkiä rinnalla ja roolimme on ollut hyökkäävämpi. Viime vuonna päävastuu oli puolustuksessa. Se on iso asia, joka vaikuttaa tehopisteisiin.

- Mutta totta kai viime vuonnakin olisi pitänyt tulla enemmän tehoja, sillä pelasin paljon ylivoimaa.

Täysin tyytyväinen keskushyökkääjä ei hyvin menneeseen alkukauteensa ole.

- Aina sitä ajattelee, että voisi mennä paremminkin. Mutta on se ihan hyvä alku, hän tuumaa.

- Tässä on vielä paljon kautta jäljellä. Toivottavasti se jatkuu alkukauden suuntaan eikä viime kauden suuntaan.

Tampa Bayn suurimpana ongelmana Filppula pitää tällä hetkellä kiekon menetyksiä.

- Karkeat virheet pitäisi pystyä karsimaan pois ja antaa sitä kautta maalivahdille paremmat saumat. Jos tulee paljon hyviä tilanteita, niistä valitettavasti osa menee sisäänkin.

Haaveena olympialaiset

Pidemmän tähtäimen haaveena Filppulalla on päästä osallistumaan Pyeonchangin talviolympialaisiin. Toistaiseksi on auki, saavatko NHL, Kansainvälinen olympiakomitea ja Kansainvälinen jääkiekkoliitto sovittua pelaajavakuutusten sekä matka- ja majoituskustannusten maksamisesta.

- Toivottavasti asiaan löytyy jokin sellainen ratkaisu, että voimme olla siellä. Toivoisin, että jokainen olympiajoukkue saisi valita haluamansa pelaajat samalla lailla kuin World Cupissa.

World Cupissa Filppula pääsi ensimmäistä kertaa pelaamaan yhdessä toisen Floridassa pelaavan suomalaiskiekkoilijan, Florida Panthersin keskushyökkääjän Aleksander Barkovin kanssa.

- Hän on mukava jätkä: hieno ja hyvä pelaaja kaikin puolin, Filppula kehuu.

- Oli huomattavasti kivempi pelata hänen kanssaan samalla puolella kuin häntä vastaan.