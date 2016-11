Mullingsin mykistävä donkki kärjessä kierroksen upeimman suorituksen äänestyksessä

Päätösvihellyksen rinnalla ottelun upein hetki joensuulaisittain oli neljännen jakson puolivälissä nähty Daniel Mullingsin donkki, kun "pomppuihme" iski Rannikon sisäänheiton suoraan koriin.

Donkki on ehdolla kierroksen parhaaksi suoritukseksi liigan verkkosivuilla. Ehdokkaita voi äänestää täällä. Äänestys on tällä hetkellä kesken, mutta Mullingsin donkki on saanut kuudesta ehdokkaasta ylivoimaisesti eniten ääniä. Torstaina kello 11 aikaan se oli saanut 76 prosenttia kaikista annetuista äänistä.