Yleisöäänestys Pohjois-Karjalan vuoden 2016 parhaasta urheilijasta alkaa

Edessä on 20:s kerta, kun Karjalaisen lukijat pääsevät äänestämään suosikkinsa Pohjois-Karjalan vuoden parhaaksi urheilijaksi. Äänestys on käynnistynyt ja päättyy 31. joulukuuta.

Karjalaisen urheilutoimitus on laatinut tarjolle 12 urheilijan esilistan. Jos se ei tyydytä, niin omaa suosikkia on mahdollista äänestää tekstiviestillä tai postin kautta. Kolmas tapa äänestää on vierailla Karjalaisen verkkosivuilla, josta on löydettävissä seuraavat 12 urheilijaa.

Maakunnan parhaan urheilijan ennakkolistalla on tänä vuonna muun muassa pari MM-mitalistia, liuta Suomen mestareita sekä kaksi kotimaan palloilusarjojen kärkinimeä. Puolet urheilijoista on vaihtunut vuoden takaisesta.

Numero yksi on listalla tuttu nimi, kaikkien aikojen suunnistajiin lukeutuva Kalevan Rastin Thierry Gueorgiou. Tänä vuonna Gueorgiou saavutti pitkän matkan MM-hopeaa ja oli keskimatkan MM-nelonen. Hän toimi Kalevan Rastin ankkurina Jukolan viestissä ja Tiomila-viestissä, joissa joensuulaisjoukkue oli kolmas.

Numerolla kaksi voi äänestää seitsenottelun Suomen mestaria Jutta Heikkistä. Joensuun Katajan lieksalaislähtöinen ottelija saavutti Oulussa jo kolmannen peräkkäisen SM-kullan. Hän voitti myös Ruotsi-Suomi-Viro-moniottelumaaottelun.

Joensuun rallicrosstähti Toomas Heikkinen on jälleen listalla numerolla kolme. Heikkinen oli seitsemäs rallicrossin MM-sarjassa. Osakilpailuissa hän ylsi kolmesti palkintopallille ollen kerran toinen ja kahdesti kolmas.

Äänestyslistan numerolla neljä on Joen Yawaran judoka Otto Koponen. Koposen onnistunut vuosi tuotti PM-kultaa ja SM-kultaa alle 60-kiloisissa.

Listan numero viisi ei juuri esittelyjä kaipaa. Kaisa Mäkäräinen on voittanut yleisöäänestyksen kuudesti putkeen vuosina 2010-2015.

Tänä vuonna Mäkäräinen on saavuttanut muun muassa yhteislähdön MM-pronssia ja nelostilan maailmancupin kokonaiskilpailussa. Maailmancupin osakilpailuista joensuulaistähdellä on kaksi osakilpailuvoittoa ja yhteensä kuusi sijoitusta palkintopallilla. MM-kultaa löytyy rulla-ampumahiihdosta.

Lyöjätykki Juha Niemi on listalla numerolla kuusi. SM-pronssia saaneen Joensuun Mailan "Iso Jii" paukutti Superpesiksen lyöjätilastossa kolmanneksi. Koko kauden 37 ottelussa syntyi 125 juoksua.

Äänestysnumero seitsemän kuuluu haulikkoampuja Lari Pesoselle. Pesosen läpimurtokausi Suomen kärkeen toi skeetissä PM-hopeaa ja SM-pronssia sekä opiskelijoiden MM-joukkuekultaa ja PM-kisoissa joukkuehopeaa. Opiskelijoiden MM-kisoissa hän oli kuudes.

Numero kahdeksan vie äänen koripalloilija Teemu Rannikolle. Rannikko sai vuosi sitten 250 ääntä ja oli äänestyksen kakkonen. Joensuun Katajan takamies oli viime keväänäkin Korisliigan vuoden pelaaja ja syöttötilaston ykkönen.

Tällä kertaa ehdokaslistalle on päässyt myös golfari. Numerolla yhdeksän on Karelia Golfin Emilia Tukiainen, jolle kertyi tänä vuonna hienot saavutukset: lyöntipelin SM-hopea ja reikäpelin SM-pronssi. Hän otti myös osakilpailuvoiton Finnish Tourilla.

Numero kymppi on Keski-Karjalan Urheiluautoilijoiden Jesse Turunen. Turunen kaasutti historialliseen Suomen mestaruuteen rallin SM4-luokassa.

Numerolla 11 äänestetään pistooliampuja Karri Turusta. Nurmeksen Ampumaseuran urheilija sai muun muassa ilmapistoolin SM-kultaa ja 50 metrin pistoolin SM-hopeaa.

Tusinan täydentää numerolla 12 Arttu Vattulainen. Katajan kestävyysjuoksija pinkoi 10 000 metrin SM-kultaa ja 5 000 metrin SM-neloseksi.

Jokaiselta äänestäjältä kirjataan ylös yksi ääni. Vuosi sitten äänestäjiä oli 1 565 (netin kautta 1 222, tekstiviesteillä 160 ja postin kautta 183). Voittaja Kaisa Mäkäräinen keräsi 901 ääntä.

Yleisöäänestyksen tulokset kerrotaan Karjalaisessa tammikuun puolivälissä. Samalla uutisoidaan, kenet Karjalaisen 15-henkinen kultamitalilautakunta on nimennyt Pohjois-Karjalan parhaaksi urheilijaksi eli kultamitaliurheilijaksi. Kultamitaliurheilijan valinta on jo historian 65:s.

Yleisöäänestys on käynnissä osoitteessa: http://www.karjalainen.fi/urheilija2016