Patrik Laine kohenteli asemiaan NHL-maalipörssissä

Patrik Laineen tykki laulaa jälleen tuttuun tapaan. Winnipeg Jetsin tulokashyökkääjä Laine iski kaksi ylivoimaosumaa Edmonton Oilersia vastaan torstain NHL-kierroksella ja nosti kauden maalimääränsä 15:een.

Suomalaistulokkaan maalit eivät kuitenkaan kantaneet Winnipegiä voittoon, sillä se hävisi kotihallissaan Edmonton Oilersille 3-6.

Ottelun tähdistöön valittu Laine piti kahdella ylivoimamaalillaan Winnipegiä pelissä mukana. Pelin avauserässä hän vei Winnipegin 2-1-johtoon kiskaisemalla kiekon suoraan syötöstä maaliin. Pelin päätöserässä hän viimeisteli lähes identtisen maalin Winnipegin pelattua kahden miehen ylivoimalla. Tämä oli kavennus 3-4:ään.

- Maalini eivät riittäneet voittoon. Kaikki haluavat voittaa, sen takia täällä urheillaan, Laine totesi Winnipeg Sun -lehden mukaan.

Laine onnistui itse ylivoimapelissä, mutta hänen mielestään ottelun ratkaisu koettiin Edmontonin ylivoimatilanteissa.

- He pelasivat ylivoimaansa tehokkaasti. Me puolestaan otimme tyhmiä jäähyjä. Tuo ei ollut tapa, millä halusimme pelata, hän tuumi.

Jesse Puljujärvi ei ollut Edmontonin kokoonpanossa Winnipeg-ottelussa.

Barkov ratkaisi jatkoajalla

Torstain pelikierroksen jälkeen Laine on toisena NHL:n maalipörssissä. Hänen edellään on Pittsburgh Penguins -tähti Sidney Crosby, joka on iskenyt 16 maalia.

Torstaina suomalaispelaajista maalinteossa onnistui myös Florida Panthersin Aleksander Barkov. Hän ratkaisi jatkoaikamaalillaan Floridalle 2-1-vierasvoiton Detroit Red Wingsistä.

- En edes muista edellistä maaliani, joten oli hienoa nähdä, että tämä meni maaliin. Se teki voitosta tavallistakin maukkaamman, Barkov totesi NHL:n nettisivujen mukaan.

Barkov oli aiemmin tehnyt maalin lokakuun puolivälissä, ja hänellä on koossa yhteensä kolme osumaa tältä kaudelta.

Floridalle voitto oli ensimmäinen uuden päävalmentajan Tom Rowen alaisuudessa. Hän korvasi hiljattain potkut saaneen Gerard Gallantin.