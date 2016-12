Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja: Suomi tavoittelee kansainvälisiä kisoja jatkossa Kontiolahdelle

Suomen Ampumahiihtoliiton tuore puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki on vakuuttunut siitä, että Kontiolahti on Suomen ykkösvaihtoehto tulevien ampumahiihdon suurtapahtumien järjestämispaikaksi.

- Kontiolahdella on suurtapahtumien järjestämiseen vaadittava Kansainvälisen Ampumahiihtoliiton (IBU) A-lisenssi ainoana paikkakuntana Suomessa. IBU:n säännöt sanovat selvästi, että arvokisoja haettaessa lisenssi on oltava valmiina, Lähdesmäki sanoi Östersundissa.

Tuore puheenjohtaja vieraili lauantaina maailmancupin avauskilpailussa.

Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus teki kesäkuun alussa päätöksen, jonka mukaan Lahti on ensisijainen paikka, johon anotaan ampumahiihdon suurtapahtumia vuosille 2019-2022. Liiton päätös kyseenalaistettiin tuoreeltaan Pohjois-Karjalassa.

Suomen Ampumahiihtoliitto vaihtoi puheenjohtajaansa runsas viikko sitten. Lähdesmäki valittiin äänestyksen jälkeen liittoa kuusi vuotta johtaneen Olli Nepposen tilalle.

- Suomessa on hyviä ampumahiihtopaikkoja, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on edelleen se tavoite, että maassa on yksi keskeinen paikka, johon yhteiskunnan varoja panostetaan.

Lähdesmäen tarkoittama keskeinen paikka on Kontiolahden ampumahiihtokeskus. Puheenjohtaja varoittaa kansallisesta kilpailusta, kun tavoitellaan kansainvälisten suurtapahtumien järjestämistä.

- Meillä ei ole yhtään varaa käydä jäsentenvälisiä kansallisesti, kun ollaan mukana kansainvälisessä mittelössä.

IBU:n päätöksiä tulevien kisojen jakamisesta ei ole julkistettu, mutta Lähdesmäki uskoo Kontiolahden asemaan.

- IBU:n pitäisi siinä tapauksessa vaihtaa sääntöjään. Ei Suomesta ole valintapyörällä muita paikkakuntia kuin Kontiolahti.

Lähdesmäki halusi korostaa sitä, ettei Suomen Ampumahiihtoliitto järjestä kansainvälisiä kisoja.

- Maailmancup-ruletti on IBU:n asia. Liitto on vain välittäjänä asiassa. Liitto tukee ilman muuta sitä työtä, mitä Kontiolahdella on tehty ampumahiihdon hyväksi. Valtaosa suomalaisista seuroistakin pitää siitä, että Suomessa on yksi paikkakunta, jolla on A-lisenssi.