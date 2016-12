Koivun jatkoaikamaali kaatoi Oilersin, Saroksen taakse kolme kiekkoa

Mikko Koivun NHL-uran viides jatkoaikamaali ratkaisi Minnesota Wildille 2-1-voiton Edmonton Oilersista sunnuntaina. Koivu ohitti Oilersin maalivahdin Jonas Gustavssonin yrityksen tökätä kiekko pois mailalla ja siirsi kiekon rystypuolelta sisään.

Patrick Maroon vei Oilersin johtoon vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen, mutta Charlie Coyle tasoitti avauserän viimeisellä minuutilla.

Wild piti NHL:n pistepörssin kärkimiehen Connor McDavidin kurissa. McDavid laukoi kolme kertaa, mutta jäi pisteittä oltuaan toisen erän jälkipuolen sivussa aivotärähdysepäilyn takia. Wildin puolustaja Jared Spurgeon kamppasi McDavidin, joka löi kasvonsa jäähän. McDavid kuitenkin palasi peliin kolmannessa erässä.

Wildin maalivahti Devan Dubnyk torjui 28 laukausta.

Saroksen kauden kolmas peli

Juuse Saroksen kauden kolmas peli Nashville Predatorsin maalilla tuotti 2-4-tappion Philadelphia Flyersille. Predatorsin ykkösmaalivahti Pekka Rinne huilasi pelattuaan lauantain tappiossa Devilsiä vastaan.

Kauden kahdessa ensimmäisessä pelissään Saros oli päästänyt yhteensä kaksi maalia, mutta nyt hänen taakseen livahti kolme laukausta kahdestakymmenestäseitsemästä. Saroksen kauden torjuntaprosentti on 94 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,7.

Flyersin Wayne Simmonds ohitti Saroksen kaksi kertaa ylivoimalla. Maaleista jälkimmäinen vei Flyersin 2-1-johtoon toisessa erässä, kun Simmonds ujutti kiekon lähietäisyydeltä suomalaismaalivahdin jalkojen välistä.

- Hän teki sitä mitä hän tekee joka ilta. Jos liigassa on häntä parempi kaveri maalin edessä tasakentällisin tai ylivoimalla, en tiedä kuka se voisi olla. Hän pelasi loistavasti tänään, mutta pidän erityisesti siitä, että hän on maalin edessä tekemässä maaleja ylivoimalla, mutta hän on loistava, kovaluinen pelaaja kentän päästä päähän, Flyersin päävalmentaja Dave Hakstol kehui Simmondsia nhl.comissa.