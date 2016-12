Lähdesmäki täsmentää: Kisajärjestäjien tilannetta tullaan arvioimaan aikanaan

Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki haluaa täsmentää Karjalaisen verkkosivuilla ja maanantain lehdessä julkaistua haastattelua.

Haastattelussa oli esillä Suomen tilanne seuraavien ampumahiihdon arvokilpailujen hakujen osalta.

- Seuraavien neljän vuoden haut on tehty alkukesästä 2016 ja seuraavat haut on muutaman vuoden päästä. Tällä hetkellä Suomessa A-lisenssi on vain Kontiolahdella, joka voi arvokilpailuja hakea, Lähdesmäki kertoo.

Lähdesmäen mukaan Suomessa muun muassa Imatralla on tehty merkittävää työtä ampumahiihdon olosuhteiden kehittämiseksi.

- Todennäköisesti kehitystä tapahtuu myös muualla. Suomalaisen ampumahiihdon etu on, että olosuhteet lajin harrastamiseen kehittyvät, Lähdesmäki toteaa.

- On tärkeätä tunnistaa, että kansainvälisten arvokilpailujen haku on todella kovaa. Maailmalla on huomattavasti enemmän A-lisenssin omaavia paikkoja kuin joille kisoja voidaan myöntää. Tallaisessa tilanteessa ei ole mahdollisuutta käydä jäsentenvälisiä kotimaassa. Tilannetta tullaan arvioimaan luonnollisesti aikanaan. Keskeinen lähtökohta on kansainvälisten sääntöjen mukainen toiminta hakuprosesseissa, Lähdesmäki päättää.