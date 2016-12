Juhlakonkari Leo-Pekka Tähti nautti mielenkiintoisista kohtaamisista

Pyörätuolikelaaja Leo-Pekka Tähdeltä Linnan juhlat sujuivat rutiinilla. Hän saapui itsenäisyyspäivän vastaanotolle jo kuudetta kertaa. Kokemus on Tähden mukaan vienyt ylimääräisen jännityksen mennessään ja helpotti juhliin valmistautumista.

Nelinkertainen paralympiavoittaja luotti saman liikkeen pukuun kuin aiemmissa juhlissa. Vaimo Sandra Tähti pukeutui tällä kertaa Johanna Lätin suunnittelemaan korallinpunaiseen mekkoon.

- Meillä meni aika hyvin, että näkemys puvusta oli samanlainen, Sandra Tähti sanoo.

Leo-Pekka Tähti mainitsi nauttivansa juhlissa erityisesti uusien ihmisten kohtaamisesta ja mielenkiintoisten persoonien tapaamisesta. Illan teemana olleista Suomen vahvuuksista Tähdelle tuli ensimmäiseksi mieleen hyvä koulutus.

- Sehän on Suomessa aivan huippuluokkaa, ja kuten täällä Linnassakin on nähty, täällähän on monen alan osaajia, joten loppupelissä suomalaiset saavat olla kyllä ylpeitä.

Mira Potkonen: Suomalaisuus ja urheilu kulkevat käsi kädessä

Linnan juhlat ovat nyrkkeilyn olympiapronssimitalisti Mira Potkoselle aiemmilta vuosilta tutut television kautta. Juhlien seuraaminen on ollut hänelle niin tärkeä asia, että vuosi sitten hän seurasi televisiolähetystä Kroatiassa tabletillaan.

- Olin polvileikkauksen jälkeen kuntoutuksessa siellä. Tabletti piti ottaa mukaan ravintolaankin, kun menin syömään, Potkonen kertoi.

Muutenkin itsenäisyyspäivän vietto on kulkenut Potkosen perheessä kulkenut monista suomalaisperheistä tuttuja latuja.

- Perheen kanssa sitä on aina vietetty. On syöty hyvin, sytytetty kynttilöitä ja katsottu Linnan juhlia, Potkonen kertoi.

Potkonen kertoi aiemmin seuranneensa erityisesti Linnaan kutsuttuja urheilijoita.

- On tosi hienoa, että nyt olen omilla urheilusuorituksilla tehnyt jotain, mikä on koskettanut Suomen kansaa. Suomalaisuus ja urheilu kulkevat minusta käsi kädessä. On hienoa päästä nyt haistelemaan tunnelmaa tänne, Potkonen sanoi.

Potkosen puvun on ommellut hänen omien toiveidensa mukaisesti tamperelaisyrittäjä Elina Loueranta.

- Minulla oli omat toiveeni, ja hän osasi tosi hyvin ottaa ne huomioon, Potkonen kertoi.

Pyöräilysankari jännitti Linnan juhliin ehtimistä

Maantiepyöräilijä Lotta Lepistö nousi yhdeksi tämän vuoden suomalaisista urheilusankareista, kun hän voitti lokakuussa MM-mitalin maantieajossa. Eikä vain yhtä, vaan kaksi: ensin joukkueaika-ajon pronssia sveitsiläisen ammattilaistallinsa riveissä ja sitten henkilökohtaisen kisan pronssia Suomen paidassa.

- Kannan Suomen paitaa aina ylpeänä, Lepistö kuvaili.

Lepistö teki Qatarin Dohan MM-kisoissa historiaa. Jo joukkuemitali oli Suomen ensimmäinen maantiepyöräilyn yleisessä sarjassa, ja henkilökohtainen mitali kruunasi nimen lopullisesti suomalaiseen pyöräilyhistoriaan.

Ei siis ihme, että Lepistö juhlii itsenäisyyspäivää Linnassa. Jännitystä Espanjassa asuvalla maailmanmatkaajalla tosin riitti kutsun tultua.

- Kyllähän tämä (kutsu) oli yllätys. Sain lukea asiasta isän Facebook-sivulta, Lepistö nauroi.

- Sitten mietitytti, missä olen itsenäisyyspäivänä, että päästäänkö paikalle. Ja piti järjestää niin, että päästään, pyöräilijäpoikaystävänsä Joonas Henttalan kanssa juhlimaan lähtenyt Lepistö kertoi.

- Oli hienoa päästä tapaamaan presidenttiä, ja myös muita urheilijoita.

Neziri odottaa presidentin tapaamista

Aitajuoksija Nooralotta Neziri saapui Linnan juhliin hiihtäjäsisarusten Iivo ja Kerttu Niskasen siskon, huippusuunnittelija Katri Niskasen suunnittelemassa iltapuvussa. Näyttävän asun kruunasivat lähes 100 000 euron korut, jotka hän oli saanut lainaksi tilaisuutta varten.

Neziri osallistuu Linnan juhliin ensi kertaa, muttei myöntänyt jännittävänsä.

- Ei jännitä. Fiilis on odottavainen, Neziri kertoi.

- En ottanut liikaa stressiä pukuasioistaakaan, mutta on tämä upea juttu ja hieno kunnianosoitus.

Neziri odotti illalta mielenkiintoisia tapaamisia. Ja oli selvää, kenen tapaamista hän toivoi eniten.

- Presidenttiä, tottakai, Neziri naurahti.

Illan jatkojuhlallisuuksissa Neziriä tuskin nähdään, sillä hän on jo aloittanut ankaran harjoittelun ensi kauden kisoja varten.

- Jään Helsinkiin yöksi, mutta menen ajoissa nukkumaan. Pari päivää juhlien jälkeen lähden jo harjoitusleirille Teneriffalle, Neziri kertoi.