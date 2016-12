Poliisi selvittelee brittijalkapallon valtavaa epäiltyjen hyväksikäyttöjen vyyhteä

Britannian poliisi selvittää jalkapalloon liittyvää valtavaa epäiltyjen hyväksikäyttöjen vyyhteä. Poliisi on saanut vihjeitä väärinkäytöksistä kaikilla sarjatasoilla ja epäiltyjen määrä on jo 83. Tutkimukset koskevat 98 jalkapalloseuraa.

Poliisin saamien vihjeiden kokonaismäärä on 639. Epäiltyjä uhreja on tiettävästi jopa 350, joista 98 prosenttia on poikia. Poliisin mukaan hyväksikäytetyt lapset ja nuoret ovat olleet epäiltyjen hyväksikäyttöjen aikaan 7-20-vuotiaita.

Nuorten julmaa kohtelua vastustava NSPCC-järjestö korostaa, että tutkimuksen mittasuhteet kuvaavat skandaalin vakavuutta.

- Nämä järkyttävät poliisin julkistamat lukemat paljastavat, missä mitassa hyväksikäyttö on ollut jalkapallossa, NSPCC:n tiedottaja kommentoi tapausta perjantaina.

- Maan jalkapalloliiton tuella on perustettu kuuma linja, johon voi jättää vihjeitä väärinkäytöksistä. Ilmoitusten määrä on kasvanut valtavasti. Sinne soittavat voivat luottaa, että heitä kuullaan ja heitä tuetaan.

Poliisi on toistaiseksi asettanut syytteeseen kaksi miestä. Hyväksikäytöstä epäillyistä valmentajista monet ovat lain ulottumattomissa, koska he ovat jo kuolleet.

---

Korjattu otsikko klo 13.03: Poliisi selvittelee epäiltyjen hyväksikäyttöjen vyyhteä, jossa epäillyt ovat laajemmin jalkapallo-organisaatioista kuin vain jalkapalloilijoita.