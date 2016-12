Kiekkokopla saa lainaan kolme IPK:n pelaajaa

Jääkiekon Suomi-sarjassa pelaava Kiekkokopla lainaa viikonlopun otteluihinsa kolme pelaajaa Mestis-joukkue Iisalmen Peli-Karhuista.

Joensuulaisjoukkuetta vahvistavat IPK:n pelaajista Niko Nuutinen, Mikko Komulainen ja Ville Määttä.

Kuhmosta lähtöisin oleva puolustaja Määttä on pelannut kuluvalla kaudella 12 Mestis-ottelua tehopistein 0+1. Viime kauden KalPan A-juniorijoukkueen tehokkain hyökkääjä Komulainen on esiintynyt karhupaidassa 20 ottelussa tehoilla 1+3 ja hyökkääjänä pelaava iisalmelaiskasvatti Nuutinen on pelannut Mestiksessä kahdeksan ottelua ilman tehopisteitä.