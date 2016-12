Pojista miehiksi - maajoukkueella valoisa tulevaisuus

Kolmas kerta sanoi toden salibandymaajoukkueen päävalmentajalle Petri Kettuselle, kun Suomi yllätti sunnuntai-iltana MM-loppuottelussa Ruotsin. Kaksi edellistä MM-turnausta Kettunen oli päättänyt synkeästi finaalitappioon, mutta apuvalmentajana vuonna 2010 otettu kulta sai nyt seurakseen uuden arvometallin.

Kettunen, 46, ei kantanut paineita hopeaputken katkaisemisesta. Hän luottaa itseensä ja ryhmäänsä.

- Kun me koutsit ja urheilijat teemme tämän perusduunin päivä päivältä niin hyvin kuin pystymme, niin tulos on sitten se, mikä se on, ja sitä pitää kunnioittaa. Nyt se riitti mestaruuteen, Kettunen totesi.

Maajoukkue on käynyt vuosien 2008 ja 2010 MM-voittojen jälkeen läpi nuorennusta. Määrätietoinen työ palkitsee lopulta, kuten nyt. Vaikka suurempi huomio kiinnittyykin kahden vuoden välein pelattavaan MM-turnaukseen, työtä tehdään jatkuvasti.

- Suomen maajoukkueen päävalmentajana minun pitää katsoa muutakin kuin sitä yhtä MM-periodia. Me olemme käyttäneet viittäkymmentä pelaajaa maajoukkueessa tämän projektin aikana. Se on todella paljon, mutta se on samalla osittain myös investointi tulevaisuuteen, Kettunen kertoi.

- Meidän on katsottava myös pidemmälle. Meillä ei ole vielä pelaajatuotanto niin leveää kuin Ruotsissa.

Kahden vuoden päässä siintäviin Tshekin MM-kisoihin voi ainakin katsoa hyvillä mielin. Latviassa piste- ja maaliykköseksi sekä kaiken kruunuksi myös turnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi yltänyt Peter Kotilainen, 22, ja mestaruuden rangaistuslaukauskisassa sinetöinyt Miko Kailiala, 23, voivat ottaa joukkueen harteilleen.

- Kailialalla oli toiset ja Kotilaisella ensimmäiset MM-kisat. Eikä Eemeli Salinkaan vielä hirveän vanha ole (26 vuotta). Meidän kärki on terävä, mutta perustyö pitää tehdä seuroissa, jotta maajoukkueeseen tulee hyviä jätkiä jatkossakin, Kettunen muistutti.

Toiveissa terveyttä ja motivaatiota

Myös joukkueen muut 22-23-vuotiaat eli Sami Johansson, Nico Salo ja Krister Savonen osoittivat olevansa maailmanluokkaa. Kasvoiko pojista miehiä Latviassa, päävalmentaja Kettunen?

- Toivottavasti. Mutta kyllähän ne kaikki miehiä olivat jo tänne tullessaankin. Mutta onhan se toki iso mittari, jos tekee kansainvälisen läpimurron MM-kisoissa ja pelaa kuusi peliä hyvällä tasolla. Tulevaisuus on sen suhteen valoisa. Toivottavasti jätkät kestävät kasassa ja heillä riittää motivaatiota tehdä huippu-urheilun ehdoilla töitä.

Kettunen itse ainakin jatkaa töitä, sillä sopimus kattaa vuoden 2018 MM-kisat.

- Todennäköisesti sitä ei tänään irtisanota, päävalmentaja virnuili kultajuhlia ennen.

Ruotsalaispuolustaja: Suuri sokki

Ruotsin salibandymaajoukkueen kapteeni Johan Samuelssonin kasvot olivat ilmeettömät ja silmissä painoi tyhjyys, kun hän kantoi MM-hopeakannua kohti sinikeltaisten pukukoppia.

Takana oli rangaistuslaukauskisalla Suomelle hävitty MM-finaali, jonka myötä Ruotsi palasi himmeämpään mitalikantaan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2010. Ruotsalaistunnelmat olivat tyystin pohjalla.

- Tämä oli suuri sokki, se että tämän piti päättyä näin. Tuntuu kauhean tyhjältä, puolustaja Emil Johansson kuvaili tuntojaan lajilehti Innebandymagasinetille.

Aiemmista MM-turnauksista 80 prosenttia voittanut Ruotsi oli suosikki, jälleen kerran. Suomi vei maailmantähdiltä kuitenkin aseet ja varmuuden peräänantamattomalla ja sopivan fyysisellä pelillä.

- Suomi prässäsi meitä kovempaa kuin odotimme, varsinkin toisessa erässä. Saimme kuitenkin ryhtiä, ja peli oli tiukka loppuun saakka, Johansson pohti.

- Rankkarikisassa taitoa enemmän merkitsevät hermot. Suomella ne olivat vahvemmat tänään. Meidän olisi pitänyt nostaa tasoamme jo ottelun aikana, eikä päästää peliä rankkareihin.

Toinen pakki Tobias Gustafsson iski Ruotsille kaksi maalia, mutta ne eivät lohduttaneet.

- Hävisimme, joten ne eivät merkitse mitään. Kaikki tuntuu niin turhalta nyt, Gustafsson sanoi Innebandymagasinetille.

- Ja kun kaikki ratkeaa rangaistuslaukauksilla, tuntuu vielä pahemmalta. Silloin sattuma ratkaisee, eikä paras joukkue automaattisesti voita. Suomella oli paremmat rankkarit, ja he voittivat MM-kultaa, valitettavasti.