Josba-kasvatti Tero Tiitu yksi neljästä kolminkertaisesta maailmanmestarista

Suomi saavutti sunnuntaina salibandyn miesten MM-kisoissa Latviassa kautta aikain kolmannen maailmamestaruutensa. MM-kulta on ollut jaossa 11 kertaa vuodesta 1996 lähtien.

Suomen aiemmat mestaruudet ovat vuosilta 2008 (Praha) ja 2010 (Helsinki). Suomen miehet on nähty MM-loppuottelussa yhdeksän kertaa. Ruotsi on pelannut jokaisessa 11:ssa MM-loppuottelussa.

Suomen MM-kultajoukkue käsittää 20 pelaajaa, joista neljälletoista MM-kulta oli uran ensimmäinen. MM-ensikertalaisia joukkueessa oli seitsemän. Joukkueen kapteeni oli enolaiskasvatti Tatu Väänänen, 33.

Toista MM-kultaansa juhlivat Mika Moilanen ja Tatu Väänänen. Juha Kivilehto, Jani Kukkola, Mika Kohonen ja joensuulaislähtöinen Tero Tiitu ovat pelaajia, jotka ovat olleet mukana kaikissa kolmessa Suomen MM-kultajoukkueessa. Joukkueen nestori-Kohosella, 39, MM-mitaleja on nyt 10 (3 kultaa, 5 hopeaa ja 2 pronssia).



Lehmossa asuvalle Petri Kettuselle MM-kulta on ensimmäinen päävalmentajana, mutta kaikkiaan toinen. Hän oli mukana vuonna 2010 Petteri Nykyn johtamassa valmennustiimissä. Pitkän linjan salibandyvalmentajalle Juha Jäntille miesten MM-kulta on kolmas valmennusryhmään kuuluvana.



Seuraavan kerran miesten maailmanmestaruudesta mitellään joulukuussa 2018 Tshekin tasavallassa. Kisakaupunkina on pääkaupunki Praha.