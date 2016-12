Kataja palaa kotikentälle Mestareiden liigassa - vastassa venäläisjätti Avtodor

Koripallo Mestarien liigaa on mahdollista katsoa Joensuussa vielä kerran ennen vuodenvaihdetta, kun Kataja kohtaa keskiviikkoiltana kotonaan venäläisen Avtodor Saratovin.

Joensuun Katajan marraskuussa kärsimät kaksi peräkkäistä kotitappiota ovat enää muisto vain, kun joensuulaiset ottivat niiden perään yllättävät vierasvoitot Turkista ja Israelista.

Keskiviikkoisesta väännöstä tasapisteissä olevan Avtodor Saratovin kanssa on odotettavissa Katajalle vaikea, sillä kotijoukkue on edelleen yhtä sisäpelaajaa vajaa. Nino Johnson sai Katajasta potkut Israelin-reissun toilailujensa vuoksi.

Kataja jäi ensimmäisessä kohtaamisessa täysin nimekkään Avtodos Saratovin jyrän alle.

Avtodor oli aivan omaa luokkaansa: se juoksi nopeita ja sille kirjattiin peräti 34 koriin johtanutta syöttöä. Suurin ero syntyi kuitenkin korien alla: Avtodor nosteli 3 sekunnin alueelta hurjat 60 pistettä Katajan 32:ta vastaan.

– Avtodor on sarjan paras korintekojoukkue, heillä on sillä osa-alueella hirvittävä määrä taitoa. He myös laittavat hienosti palloa liikkeelle, mikä näkyy syöttötilastossa, Katajan päävalmentaja Greg Gibson luonnehtii.

– Hyökkäyksessä he eivät pelaa mitenkään ihmeellisiä settejä vaan luottavat ennen kaikkea yksilötaitoon, jota joukkueessa sitten toisaalta riittääkin.

Mestarien Liigan alkulohkovaiheessa on päästy jo yli puolivälin. Kahdeksan pelatun kierroksen jälkeen (kaikkiaan alkulohkokierroksia on 14ovat Katajan lohkon B kärjessä sijoilla 1-2 ovat tasapistein ranskalainen Le Mans ja italialainen Reyer Venezia (molemmilla kaksi tappiota). Turkkilainen Karsiyaka (kolme tappiota) on sijalla kolme ja sijoilla 4-5 ovat tasapisteissä Avtodor sekä Kataja (molemmilla neljä tappiota).

Lohkon loppupäässä sijoilla 6-7 ovat tasapistein israelilainen Maccabi Rand Media ja romanialainen Oradea (molemmilla viisi tappiota). Ainoastaan pohjalla (sija 8) majailevan ukrainalaisen Khimikin (seitsemän tappiota) tilanne jatkopaikan suhteen alkaa olla lähestulkoon tekemätön paikka.

Viidestä alkulohkosta seuraavalle kierrokselle pääsevät kunkin lohkon neljä parasta sekä lisäksi neljä parasta lohkoviitosta. Näiden taakse jäävät kahdeksan seuraavaa joukkuetta (Mestarien Liigan sijat 25-32) jatkavat kansainvälistä kauttaan FIBA Europe Cupissa.