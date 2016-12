MOT: Ministeriö sai tarpeekseen urheilurahojen käytöstä

Opetusministeriö on ryhtynyt valvomaan tarkemmin sitä kuinka sen urheiluun ja liikuntaan jakamia tukimiljoonia käytetään. Taustalla ovat aiemmin tänä vuonna tehdyt raportit, jotka osoittivat varoja käytetyn vääriin tarkoituksiin. Ministeriössä ja olympiakomiteassa myönnetään, että rahan jakaminen on osin perustunut hyviin suhteisiin. Asiasta kertoo ensi maanantaina esitettävä Ylen MOT-ohjelma.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajaksi vuonna 2015 tullut Esko Ranto teki päätöksen 400 000 euron takaisinperinnästä olympiakomitean avustuksista vuodelta 2014.

- Olin järkyttynyt, koska olin olettanut, että Suomen olympiakomiteassa asioiden hoito olisi ollut paremmalla tasolla. Kyllä se oli yksi elämäni vaikeimpia päätöksiä tehdä tämä takaisinperintäpäätös, mutta se oli välttämätön tämän toimintakulttuurin tervehdyttämiseksi, Ranto sanoo MOT-ohjelmassa.

Olympiakomiteasta puolestaan kerrotaan että opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusten käytöstä on voinut sopia puhelimitse ministeriön esittelijän kanssa.

Olympiakomitean pääsihteeriksi vuonna 2015 tullut Teemu Japisson (kuvassa) myöntää tämän:

- Joo, joo. On, on. Me olemme lähteneet ja meidän omissa vastineissa (valituksessa Hallinto-oikeuteen) viitataan luottamuksen suojaan. Silloin kun asiat, tietyt käytänteet ovat menneet useita vuosia, niin kuin meillä on ministeriön kanssa mennyt, vaikka nämä suulliset kysymiset, niin aikaisemmin on katsottu, että se on ok menettely.

- Nyt sitten kun on tullut tämä tarkastus, niin ensimmäisen kerran on todettu, että se ei olekaan ok menettely. Ymmärrämme ja ymmärrän hyvin, että silloin sitä katsotaan tarkasti niin kuin hallinnollisesti, niin siinä se menettely ei ole hyvä, mutta silloin kun se on useamman vuoden jatkunut, niin me ollaan totuttu siihen. Sen takia me ollaan sillä tavalla toimittu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkein virkamies, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kommentoi asiaa MOT:lle:

- Enää se ei ole mahdollista. Mehän ollaan puututtu näihin ja se on edellyttänyt aikaisemminkin kirjallista pyyntöä ja nyt sitten on todettu että sen osaston ylijohtaja päättää kaikista käyttöajan pidennyksistä. Me ollaan virheistä opittu ja siihen puututaan isommalla joukolla ja katsotaan yhdessä niitä asioita.

Ryhtiliike ministeriössä johtaa myös siihen että valtionapuun tuodaan kriteerejä, ja että rahojen käyttöä valvotaan jatkossa paremmin.

Avustuksista on pyydettävä myös lausunto Valtion liikuntaneuvostolta, joka on useaan otteeseen todennut esityksissä vakavia ongelmia.