KOK: Näytemanipulointi johtaa 28 venäläisurheilijan kurinpitotoimiin

Venäjän ongelmat kansainvälisessä urheilussa sen kuin vain kasvavat. Perjantaina Kansainvälinen olympiakomitea KOK kertoi aloittaneensa kurinpitotoimet 28:aa venäläistä urheilijaa kohtaan. Olympiajärjestön mukaan heidän dopingnäytteitään on manipuloitu vuoden 2014 talviolympialaisissa Sotshissa.

Kurinpitotoimet liittyvät pari viikkoa sitten julkistettuun Richard McLarenin raporttiin, joka antoi lisäviitteitä Venäjän laajamittaisesta ja valtiojohtoisesta dopingohjelmasta.

McLarenin vetämä ryhmä analysoi 95 Sotshin dopingnäytettä, joista 28:ssa oli viitteitä manipulaatiosta. Nuo näytteet ovat nyt tutkittavana uudelleen Lausannen laboratoriossa, joka kuuluu KOK:n hyväksymiin testinäytteiden tutkimuspaikkoihin.

- Nämä tapaukset eivät ole vielä dopingtapauksia, mutta pelkästään näytteiden peukalointi voi johtaa syytteisiin, KOK tiedotti.

Sotshin näytteiden ohella KOK tutkii uudelleen venäläisnäytteet Vancouverin talvikisoista 2010 ja Lontoon kesäolympialaisista 2012.

- Tämä on suoraa seurausta professori McLarenin raportista. KOK menee raporttia syvemmälle analysoimalla uudelleen kaikki venäläisnäytteet, KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach sanoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sai jälleen kiistää valtiojohtoista dopingia, kun hän puhui vuotuisessa lehdistötilaisuudessaan. Tosin ennen KOK:n perjantaista ilmoitusta.

- Meillä, kuten muillakin mailla, on ongelmia tämän asian (doping) kanssa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta dopingia ei olisi. On tehtävä yhteistyötä KOK:n, Wadan ja muiden organisaatioiden kanssa. Ja sen teemme, Putin muotoili.

Kuusi hiihtäjää väliaikaiseen kilpailukieltoon

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS tarttui sekin toimeen perjantaina ilmoittamalla kuuden venäläishiihtäjän väliaikaisesta kilpailukiellosta. Hiihtäjien nimiä ei kerrottu, mutta heitä epäillään dopingrikkomuksista Sotshin olympialaisissa.

Ruotsalaislehti Expressen kertoi alkuviikolla, että Maksim Vilegzhaninia epäillään dopingista. Epäilyksen varjo on myös Aleksander Legkovin ja Nikita Krjukovin päällä.