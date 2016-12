Vehviläinen Nuorten Leijonien maalilla Ruotsia vastaan

Veini Vehviläinen aloittaa Suomen maalivahtina Nuorten Leijonien kolmannessa MM-ottelussa Ruotsia vastaan.

Vehviläinen pelasi Kanadassa myös tappioihin päättyneissä kisaotteluissa Tshekkiä ja Tanskaa vastaan. Hänet vaihdettiin Tanska-pelistä pois avauserän jälkeen, kun Suomi oli häviöllä 0-2.

Suomen päävalmentaja Jukka Rautakorpi on pitänyt puolustajaparit ennallaan, mutta hyökkäysketjuissa on Ruotsi-otteluun muutoksia. Niistä näkyvin on Otto Koivulan nostaminen ykkösketjuun Arttu Ruotsalaisen ja Julius Nättisen rinnalle.

Jos Suomi häviää Ruotsille, Nuorten Leijonien mahdollisuudet yltää pudotuspeleihin ohenevat olemattomiin. Tällöin edessä olisivat karsintaottelut A-sarjassa säilymisestä.

Suomen ja Ruotsin ottelu alkaa Montrealissa ensi yönä Suomen aikaa kello 0.30.