Petri Kettunen valittiin Vuoden Valmentajaksi

Salibandyn miesten maajoukkueen maailmanmestaruuteen valmentanut Petri Kettunen on valittu Suomen Valmentajien Vuoden Valmentajaksi. Vuoden Valmentaja on valittu vuodesta 1978 lähtien.

Kettunen voitti MM-kullan jo toista kertaa, kun edellinen mestaruus tuli vuodelta 2010. Tuolloin Kettunen oli maajoukkueen valmennusryhmässä.

- Maailmanmestaruus tässä ruotsalaisten kansallislajissa on harvinaista herkkua meille suomalaisille. Petri Kettusen rauhallisuus, analyyttisyys ja humaani valmennusote ovat niitä hyvän valmentajan ominaisuuksia, joilla joukkueen luottamus ja sen kautta huipputulokset voidaan saavuttaa, kuvaili Suomen Valmentajien hallituksen puheenjohtaja Kari Niemi-Nikkola valintaa.

Vuoden Valmentaja -valinnan tekee Suomen Valmentajien hallitus. Menestys on keskeinen arvo valintaa tehtäessä, muttei ainoa. Valinnan perusteena nykyisin on, että valmentajan osaaminen on kokonaisvaltaista ja ilmenee tuloksina, osaamisena ja vaikuttavuutena.