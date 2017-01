Jääkiekkoliiton puheenjohtaja: Nuoret Leijonat tarvitsi uuden alun

Nuoret Leijonat tarvitsi yksinkertaisesti uuden alun MM-turnauksessa. Tätä mieltä on Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela.

Liitto ilmoitti tänään, että Jussi Ahokas korvaa Jukka Rautakorven Suomen päävalmentajana kesken kisojen. Myös osa muista valmentajista väistyi.

Suomi joutui putoamiskarsintaan. Liiton puheenjohtaja totesi joukkueen jääneen tuloksellisesti ja pelillisesti kauas potentiaalistaan.

- Joukkue on ollut pelillisesti vain osan aikaa sillä tasolla, johon meidän potentiaalimme antaisi mahdollisuuden, Nummela napautti.

Hänen mielestään kehnot tulokset eivät ole olleet erityisesti kenenkään yksittäisen henkilön syy.

- Joskus käy vain niin, että kokonaisuus ei vain toimi, eikä se ole jonkun yksittäisen tahon vika. Ei vain löydy yhteistä menetyksen punaista lankaa.

Nummelan mukaan Jääkiekkoliiton ratkaisua valmentajavaihdoksista ohjasi nimenomaan Suomen nuorten joukkueen paikan varmistaminen MM-kisojen A-sarjassa.

- Tilannekuvaa mietittiin, ja koettiin, että tällainen ratkaisu pitää tehdä, vaikkei siitä pidetty. Tilanneanalyysi oli se, että joukkue tarvitsee uuden startin, ja tällä ratkaisulla sellainen uusi alku luotiin, Nummela sanoi.

"Päätös oli raskas ja vaikea"

Jääkiekkoliiton toimitusjohtajan Matti Nurmisen mukaan päätös antaa Nuorten Leijonien päävalmentajalle Jukka Rautakorvelle lähtöpassit kesken MM-turnauksen oli raskas, vaikea ja hyvin poikkeuksellinen.

Rautakorpi ja valtaosa hänen valmennusryhmästään joutuivat lähtemään sen jälkeen, kun Suomen päätyminen alle 20-vuotiaiden miesten MM-putoamiskarsintaan oli varmistunut. Nurmisen mukaan joukkue on selkeästi alisuorittanut Kanadan MM-turnauksessa.

- Heikko pelillinen ja urheilullinen tulos, Nurminen tiivistää keskeisen syyn vaihtaa päävalmentajaa.

Rautakorven tilalle hyppää Jussi Ahokas, joka valmentaa joukkuetta jo alkulohkon päätöspelissä Sveitsiä vastaan.

- Sitä emme täysin pysty tietämään, mitkä syyt ovat vaikuttaneet siihen, että tulos on ollut niin huono. Joukkue on selkeästi alisuorittanut tasoonsa ja potentiaaliinsa nähden. On ollut päällä jonkinlainen lukko, jota yritämme tällä ratkaisulla avata, Nurminen sanoo.

Nurmisen mukaan joukkueelle pyritään antamaan parhaat eväät edessä oleviin karsintapeleihin Latviaa vastaan.

"Kritiikki kuuluu urheiluun"

MM-turnauksen aikana on ihmetelty Suomen valmennusryhmän suurta kokoa, sillä mukana oli kaikkiaan seitsemän henkilöä.

- Valmennusryhmän määrä antaa asteen verran väärän kuvan. Mukana on ollut muun muassa henkinen valmentaja ja alle 17-vuotiaiden maajoukkueen Tommi Niemelä, joka on ollut samalla hakemassa oppia, Nurminen vastaa.

Nurminen ei halua eritellä, miten Rautakorpi otti potkupäätöksen vastaan.

Nuoret Leijonat A-lohkon jumbosijalle

Nuoret Leijonat joutui putoamiskarsintaan Sveitsin voitettua Tanskan alle 20-vuotiaiden MM-kisojen alkulohkopelissä Kanadassa. Ottelu pelattiin yöllä Suomen aikaa.

Karsintaotteluiden häviäjä putoaa MM-kisojen B-sarjaan.

Karsintaottelut pelataan alkulohko-otteluiden päätyttyä. A-lohkon jumboksi jäänyt Suomi kohtaa karsintasarjassa B-lohkon viimeisen, eli Latvian. Suomen karsintavastustaja varmistui, kun Slovakia voitti Latvian yön alkulohkopelissä maalein 4-2.

Mestaruutta puolustanut Suomi on hävinnyt kolme ensimmäistä otteluaan alkulohkossa, kun vastassa ovat olleet Tshekki, Tanska ja Ruotsi. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pelattavalla alkulohko-ottelulla Sveitsiä vastaan ei ole enää merkitystä. Jos Tanska olisi voittanut yöllä pelatun ottelun Sveitsiä vastaan, Suomen toivo MM-kisojen puolivälieräpaikasta olisi säilynyt. Tuolloin edessä olisi ollut pakkovoitto Sveitsistä.

Sveitsin ja Tanskan tiukille menneessä ottelussa voittaja ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa. Ottelu päättyi maalein 5-4.