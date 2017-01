Kataja on huomenna ennakkosuosikki

Koripallon Mestarien liigan lohkovaihe lähestyy loppuaan. Pelaamatta on enää neljä kierrosta. Joensuun Kataja on voittanut neljä edellistä otteluaan ja tiistaina se kohtaa kotonaan sarjajumbon ukrainalaisen Himikin.

Vierailla on vasta yksi voitto, joten se on käytännössä ulkona jatkopeleistä. Sen sijaan voittosuhteella 6-4 etenevä Kataja on vahvasti matkalla pudotuspeleihin. Tiistaina Kataja on ottelussa suosikki.

Katajan päävalmentaja Greg Gibson muistuttaa ottelun alla ukrainalaisten potentiaalista.

- Himik on juuri nyt vaarallisempi kuin koskaan. Se pelaa aina kovaa ja on hävinnyt monta matsia vasta aivan lopussa. Kun nuori joukkue pääsee pelaamaan käytännössä paineitta näitä pelejä, voi se pystyä parhaimmillaan lähes mihin tahansa, Gibson varoittelee Katajan tiedotteessa.

Kataja taistelee tällä hetkellä jopa pääsystä lohkossaan kahden parhaan joukkoon. Lohkovoittajien lisäksi parhaat kakkoset etenevät suoraan 16 parhaan joukkoon. Se olisi kova paukku joensuulaisjoukkueelta, joka on pelannut viimeisen kuukauden ilman sentterivahvistusta.

- Olemme käyneet neuvotteluja kahden mielenkiintoisen sisäpelaajan kanssa ja odotan, että saisimme kohtapuoliin tuotua uuden kaverin joukkueeseen. Itse asiassa toivon kuulevani positiivisia uutisia hyvinkin pian, Gibson toteaa toiveikkaana.

Sentterin puute ei ole tällä hetkellä ainoa huolenaihe. Ison pään pelaajista Vesa Mäkäläinen sai Le Mans -ottelun loppuhetkillä alaraajavamman, joka pitänee miehen sivussa myös huomisesta ottelusta.

Takamiesosastolta Ilari Seppälä ei kyennyt pelaamaan perjantaina Kouvolassa selkäkipujen vuoksi. Lopullinen kokoonpano tulevaan otteluun ratkeaa vasta ottelupäivän aamuna.

Maanantaina myös Jarekious Bradley linkutti kuvauksiin, joten hänkään ei välttämättä pelaa tiistaina.

Huomisen ottelun jälkeen Kataja pelaa viikon välein vieraissa. Ensin Italiassa Reyer Veneziaa vastaan ja sitten Romaniassa Oradeaa vastaan. Kyseessä ovat joukkueet, jotka hakivat sarjapisteet Joensuun areenasta ensimmäisissä kohtaamisissa.

Mestarien liigan lohkovaihe päättyy 24. tammikuuta kotiotteluun turkkilaista Pinar Karsiyakaa vastaan. Tuo kohtaaminen alkaa vasta kello 21.30, sillä kierroksen pelit pelataan samaan aikaan.

Viidestä alkulohkosta seuraavalle kierrokselle pääsevät kunkin lohkon neljä parasta sekä lisäksi neljä parasta lohkoviitosta. Näiden taakse jäävät kahdeksan seuraavaa joukkuetta (Mestarien Liigan sijat 25-32) jatkavat kansainvälistä kauttaan FIBA Europe Cupissa.