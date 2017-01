Laine, Aho ja Komarov maalintekijöinä NHL:ssä

Patrik Laine oli tehokkaassa pelivireessä NHL-jääkiekon tiistain ottelukierroksella. Laine teki kauden 20. maalinsa ja antoi kaksi maalisyöttöä, kun hänen seuransa Winnipeg Jets löi vieraskaukalossa Tampa Bay Lightningin 6-4.

Laineen lisäksi Winnipegin avainpelaajiin Tampa Bayta vastaan kuului Nikolaj Ehlers, joka iski kaksi maalia. Toinen hänen osumistaan tuli rangaistuslaukauksesta.

- Minulla on ollut vaikeuteni läpiajoissa. Nyt yritin vain tehdä nopean liikkeen ja ampua. Se onnistui, Ehlers sanoi NHL:n nettisivuilla.

Tampa Bayn päävalmentaja Jon Cooper ei pelin jälkeen jakanut kiitosta pelaajilleen saati itselleen.

- Ottelu oli kuin isät vastaan pojat -peli ensimmäisen erän jälkeen. Vaikutti selvästi siltä, että Winnipegin päävalmentajan Paul Mauricen puhe ensimmäisen erän jälkeen oli paljon parempi kuin minun, Cooper lohkaisi.

Rinteen 41 torjuntaa eivät riittäneet

Maalivahti Pekka Rinne pysäytti peräti 41 laukausta Montreal Canadiensia vastaan, mutta se ei kantanut Nashville Predatorsia voittoon. Nashville hävisi kotihallissaan Montrealille jatkoajan jälkeen 1-2. Ratkaisumaalin teki Max Pacioretty. Canadiensin maalin varsinaisella peliajalla iski entinen Nashvillen luottopuolustaja Shea Weber.

- Olen varma, että Montreal halusi pelata tämän pelin Weberille. Se näkyi, Rinne sanoi.

Columbus Blue Jackets otti jo 16:nnen perättäisen voittonsa tällä kaudella. Se on nyt vain yhden voiton päässä NHL-ennätyksestä, joka on Pittsburgh Penguinsin nimissä kaudelta 1992-1993.

Tiistaina Columbuksen jyrän alle jäi Edmonton Oilers, jonka Blue Jackets kukisti kotihallissaan 3-1.

- Olen erittäin ylpeä joukkueesta. He ansaitsevat tämän. Olen erittäin iloinen siitä, miten joukkue on käsitellyt tilanteen viime peleissä, vaikka ympärillä on paljon puhetta. Tämä on hyvä testi joukkueelle, sanoi Columbuksen päävalmentaja John Tortorella.

Mukana Columbuksen voittokierteessä ovat seuran GM Jarmo Kekäläinen ja puolustaja Markus Nutivaara.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 8.20: Laine 1+2, ei 1+1. Rinne 41 torjuntaa, ei 35.