EM-kisat kiinnostavat Rannikkoakin

Katajan koripallojoukkueen sielu, Teemu Rannikko ei sulje pois osallistumistaan ensi syksyn EM-kotikisoihin.

Ylelle antamassaan haastattelussa Rannikko muistuttaa, että hän ei ole yli kahteen vuoteen ollut mukana koripallomaajoukkueessa eli Susijengissä.

Hänen toistaiseksi viimeiset arvokisansa olivat vuoden 2014 MM-kisat Espanjan Bilbaossa. Syyskuun ensimmäisellä viikolla pelattavat EM-kotikisat kuitenkin kiehtovat.

- Joukkueessa on aika kovia jätkiä, joten mahdunko edes mukaan? Valmennuksen kanssa pitää keskustella, onko minulle mitään käyttöä ja mikä terveystilanteeni silloin on. Kaikki on siis auki, Rannikko mietti Ylelle.

- Voinhan olla joissakin muissakin hommissa niissä kisoissa, hän jatkoi.