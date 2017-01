Laine kipusi maalipörssissä ja Jets voitti taas vieraissa

Patrik Laine laukoi NHL-kauden 21. maalinsa ja auttoi Winnipeg Jetsin neljänteen peräkkäiseen vierasvoittoon, kun Jets nujersi Florida Panthersin 4-1. Samalla Laine kipusi NHL:n maalipörssissä jaetulle toiselle sijalle ja tulokkaiden kärkipaikalle.

- On aina mukava tehdä maali. Olen pystynyt auttamaan joukkuettani näillä maaleilla, kuten tänään. Olen vain iloinen että tein maalin, Laine sanoi nhl.comille.

Laine jakaa tällä hetkellä maalipörssin kakkossijan Los Angelesin Jeff Carterin kanssa. Ykkössijaa pitää hallussaan Pittsburghin Sidney Crosby, joka on tehnyt 26 maalia. Ennen Florida-ottelua Toronton Auston Matthews jakoi Laineen kanssa tulokkaiden maalintekijätilaston piikkipaikan 20 maalilla.

- Pelasimme melko tasaiset 60 minuuttia. Muutama tyhmä jäähy, mutta siinä se. Puolustimme melko hyvin ja saimme tehtyä niitä asioita mitä halusimme. Tämä oli hyvä peli meille, Laine jatkoi.

Laine teki maalin myös Jetsin edellisessä ottelussa tiistaina Tampa Bayta vastaan.

- Se ei yllätä meitä enää, kaksi maalia syöttänyt Bryan Little sanoi.

- Hänen laukauksensa on uskomaton. Joinakin iltoina hän ei saa montaa mahdollisuutta, mutta hän tarvitsee vain yhden avoimen paikan ja hän pistää sen (kiekon) verkon perälle. Hän tekee vielä uransa aikana paljon maaleja, se on varma, Little jatkoi.

Little syötti Laineen 2-0-osuman, joka syntyi ajassa 27.24. Little riisti kiekon Michael Mathesonilta ja syötti Laineelle, joka laukoi Roberto Luongon kilpikäden puolelta maalin.

- Minua houkutti laukoa, kunnes huomasin kenen kanssa olin jäällä. Olin aika hyvässä laukaisupaikassa itsekin, mutta ajattelin että jos saan kiekon hänelle, se on melkein taattu maali, Little kertasi.

Greg McKeggin laukoman Panthersin ainoan maalin syötti Jaromir Jagr, jonka uran 1 136. NHL-syöttöpiste nosti tshekin Paul Coffeyn ohi kaikkien aikojen syöttötilaston viidennelle tilalle.