Sakari Salmela nousee LeBan päävalmentajaksi ensi kaudella

Salibandyn Divaria pelaava kontiolahtelainen LeBa on tehnyt päävalmentajasopimuksen Sakari Salmelan kanssa kaudelle 2017-2018.

Pitkän pelaajauran Josbassa, LeBassa ja Cremastersissa tahkonnut Salmela, 36, toimii kuluvalla kaudella LeBan valmennustiimissä yhdessä pääluotsi Juri Jolkkosen ja Olli Kaasisen kanssa. Pitkään LeBan edustusjoukkuetta valmentanut Jolkkonen keskittyy jatkossa LeBan urheilu- ja markkinointipäällikön tehtäviin.

- Halu siirtyä valmennukseen oman peliuran päättyessä on ollut itselleni jo pitkään selvä asia. LeBassa hommat ovat toimineet niin pelaajana kuin valmentajana, ja kun seura pystyi lisäksi tarjoamaan mahdollisuuden lähteä kouluttautumaan, oli päätös lopulta helppo, Salmela kommentoi tuoretta sopimustaan.

- Joukkueesta on tarkoitus tehdä omannäköinen, mikä tarkoittaa liikkuvaa, taistelevaa ja työteliästä salibandya. Meillä on nyt tehty LeBassa hyvin töitä useampi vuosi, ja tästä on hyvä jatkaa, Salmela toteaa.

Juri Jolkkonen on valmentanut LeBan edustusjoukkuetta kaudesta 2011-2012 lähtien ja siirtää viestikapulan seuraavaksi Salmelalle.

- "Sakke" on tehnyt tällä kaudella hienoa työtä LeBassa valmentajana, ja mies on joukkueen sisällä erittäin arvostettu. Vahva pelaajatausta yhdistettynä kovaan intohimoon valmentaa, on paketti, mitä meillä LeBassa halutaan. Tässä kohtaa on hyvä tuoda joukkueeseen uusia ideoita ja näkemyksiä, Jolkkonen sanoo.

LeBan päätoimiset työntekijät ovat jatkossa urheilu- ja markkinointipäällikkö Jolkkonen ja valmennuspäällikkö Jani Ruotsalainen.

LeBan ensi kauden joukkueen rakentaminen ja pelaajasopimusneuvottelut on aloitettu, ja seura tiedottaa niistä keväällä kauden päätyttyä.