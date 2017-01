Uusi ennätys salibandyn pelaajien määrässä – lisäystä yli 7 prosenttia

Salibandyn suosio kasvaa vuosi vuoden jälkeen. Vuoden 2017 alussa Salibandyliiton rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia oli 57 054 kappaletta. Lisäystä vuoden takaiseen tuli 3 827 henkilöä, mikä tarkoittaa 7,2 prosentin lisäystä.

- Kuten rekisterimme luvut konkreettisesti osoittavat, salibandyn suosio ja vetovoima ovat jatkuvassa nousussa. Suuri kiitos kuuluu salibandyseuroille, joissa toimii innokkaita salibandyn eteen puurtavia ihmisiä lukuisissa erilaissa tehtävissä, iloitsee Salibandyliiton toiminnanjohtaja Kari Lampinen.

Salibandyliiton pelaajamäärä on kasvanut niin kauan kuin sarjatoimintaa on järjestetty kaudesta 1986-87 lähtien, ja selkeänä tavoitteena on pitää laji kasvu-uralla jatkossakin.

- Salibandyliitolla on menossa useita hankkeita harrastamisen mahdollistamiseksi ja pelaajamäärien kasvattamiseksi edelleen. Tavoitteenamme on myös tehostaa salibandyn harrastajien rekisteröintiä, Lampinen kertoo.