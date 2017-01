Urheilun parissa asenteet päihteisiin tiukentuneet - poikkeuksena nuuska

Alkoholiin ja tupakkaan suhtaudutaan kielteisemmin kuin aiemmin. Yhteiskunnassa vallitseva trendi näkyy myös urheilijoiden asenteissa päihteitä kohtaan.

Poikkeuksena on nuuska. Nuorten urheilijoiden tietämys nuuskan haittavaikutuksista on usein puutteellista ja nuuskaamista pidetään hyväksyttävämpänä kuin tupakointia.

Nuorten keskuudessa niin alkoholinkäyttö kuin tupakointikin on vähentynyt. Myös urheiluseuroissa on jo vuosia tehty aktiivisesti työtä päihteettömyyden edistämiseksi.

– Asenne muuttuu koko ajan enemmän siihen suuntaan, että urheilu ja päihteet eivät kuulu yhteen. Valistus on muuttunut myös, entisen tuomitsemisen sijasta nykyään keskustellaan yhdessä nuorten, vanhempien ja valmentajien kanssa ja sovitaan pelisäännöistä harrastuksen parissa sekä esimerkiksi pelimatkoilla, Liikuntajärjestö Valon, nykyisen Olympiakomitean asiantuntija Eija Alaja kertoo.

Tupakka ja alkoholi mielletäänkin jo hyvin epäurheilijamaisiksi tuotteiksi. Toisin on nuuskan laita.

– Nuuskaan suhtaudutaan paljon positiivisemmin. Taustalla on osaltaan tiedon puute, joka on myötävaikuttanut sen mielikuvan syntyyn, että nuuskaaminen on urheilijalle jotenkin ok. Nuuskan haittavaikutuksia urheilusuoritukseen ei ole vielä täysin ymmärretty. Tämän mielikuvan korjaamiseksi tehdään koko ajan töitä, Alaja jatkaa.