IS: Jari Isometsä epäilee Mäkäräisen kykyä hiihtää viestijoukkueessa Lahden MM-kisoissa

Lahden MM-hiihtojen lähestyessä mielenkiintoisin kysymys on, mikä on ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräisen rooli kisoissa. Maastohiihdon päävalmentaja Reijo Jylhä on jo kertonut olevansa valmis valitsemaan Mäkäräisen Lahteen, ja paikka 30 kilometrin yhteislähtöön on jo luvattu.

Sen sijaan himoittu viestipaikka on eri asia. Entinen maastohiihtäjä Jari Isometsä pohtii Ilta-Sanomissa Mäkäräisen mahdollisuuksia naisten viestijoukkueessa.

– Ulkopuolelta ei ole helppo tulla suoraan mukaan, mutta tilanne on täysin toinen, jos Kaisa tulee hiihtämään maailmancupiin ja annetaan kellon kertoa tilanne muihin verrattuna. Kolmellekympille hänelle voi jo luvata paikan, se ei sorsisi ketään. Mutta luulenpa, että viesti ja mitali siinä on se, mikä Kaisaa Lahden kisoissa eniten kiehtoo, Isometsä sanoo.

Isometsä uskoo myös, että Suomen naisten tämänhetkinen ykkösnainen Krista Pärmäkoski voittaa Mäkäräisen sekä kymmenen että viiden kilometrin matkalla.

- Jos sitten muut eli Kerttu Niskanen, Laura Mononen ja jopa Anne Kyllönen ovat Ulricehamnissa (maailmancupin osakilpailu 21.1.) kovin tiiviissä kasassa, voidaan ihan hyvin pohtia, vahvistaisiko Kaisa ihan oikeasti viestijoukkuetta Lahdessa. Olen itse hieman skeptinen, mutta on loistavaa, että valmennusjohdolla on tällainen ”runsaudenpulaongelma”.

Isometsän mukaan viestijoukkueessa ongelmana on Mäkäräisen tottumattomuus paineenalaiseen viestihiihtoon, sillä Suomen ampumahiihtojoukkue ei kilpaile viesteissä kovista sijoituksista.

– Se on sitten vähän toista, kun hiihdetään mitalisuosikkina Salpausselällä 50 000–70 000 katsojan edessä.

