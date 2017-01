Katajan Mullings johtaa Mestarien liigan riistotilastoa

Kataja säilyi Mestarien liigan lohkonelosena tämänkin viikon jälkeen, vaikka hävisi Italian Venetsiassa. Kolme joukkuetta hengittää kuitenkin niskaan, joten pääsy viiden joukkoon ja pudotuspeleihin vaatinee vielä yhden voiton.

Kataja kohtaa ensi viikolla Romaniassa Oradean ja päätöskierroksella 24. tammikuuta Joensuussa turkkilaisen Pinar Karsiyakan.

Katajalaisista Rion Brown on kuudenneksi paras korintekijä (pelikeskiarvo 16,5) koko Mestarien liigassa ja nelonen joensuulaisten lohkossa. Liigan tehokkain on Saratovin Nicolas Minnerath (19,8). Kolmen pisteen heittotarkkuudessa Brown (48,3) on seitsemäs liigassa, kakkonen lohkossa.

Levypalloissa Daniel Mullings (7,5) on liigan 11. ja lohkon 4. sijalla. Riistoissa (2,9) hän johtaa koko liigaa.

Vapaaheitoissa Teemu Rannikko (89,8) on liigassa kolmantena ja lohkossa toisena. Syötöissä hänen (7,0) edellään on liigassa vain yksi pelaaja.