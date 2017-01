Lehti: Kaisa Mäkäräinen on Suomen toiseksi paras urheilija – ykkösenä todellinen yllätysnimi

Urheilusanomien toimitus kertoo korostaneensa valinnoissaan urheilijoiden saavutusten lisäksi myös lajin kansainvälisen kilpailun kovuutta.

– Jo lähes vuosikymmenen huipulla urheillut Mäkäräinen, 33, kuuluu edelleen maailman kolmen parhaan naisampumahiihtäjän joukkoon. Keski-Euroopassa ampumahiihto kerää enemmän lahjakkuuksia kuin maastohiihto, lehti perustelee Mäkäräisen kakkossijaa.

– Voidaan kiistellä siitä, kumpi laji on kilpaillumpi, mutta Mäkäräisen asemaa parhaana suomalaisena talvilajien urheilijana on vaikea kiistää.

Lehti huomauttaa, että Mäkäräisen uran pienenä varjopuolena ovat olleet monet epäonnistumiset arvokisoissa.

– Tällä kaudella Mäkäräisellä on jälleen mahdollisuus kumota käsitys. Näyttää, että hän on jopa pystynyt parantamaan entisestään hurjaa hiihtovauhtiaan.

Urheilusanomien listan ykköspaikalla on yllätysnimi: jalkapalloilija Lukas Hredecky, joka ei syystä tai toisesta mahtunut Urheilutoimittajain liiton Vuoden urheilija -äänestyksessä edes runsaan 50 ennakkoon nimetyn ehdokkaan listalle. Saksan Bundesliigassa hienoa kautta pelaavan Eintracht Frankfurtin suomalainen ykkösmaalivahti on torjunut tällä kaudella jo seitsemän nollapeliä.

– Arvostettu maalivahti maailman kilpailluimman lajin huippuliigassa. Se on kova saavutus, lehti perustelee.

Kolmanneksi paras suomalaisurheilija on lehden mukaan NHL-jääkiekkoilija Aleksander Barkov. Neljänneksi lehti rankkasi maastohiihtäjä Krista Pärmäkosken ja viidenneksi hiihtäjä Matti Heikkisen. Sen jälkeen listalla tulevat Henri Kontinen (tennis), Petteri Koponen (koripallo), Tuukka Rask (jääkiekko), Kimi Räikkönen (Formula 1) ja Antti Ruuskanen (yleisurheilu)

Rion olympialaisissa Suomelle ainoan mitalin tuonut nyrkkeilijä Mira Potkonen on Urheilusanomien listauksessa vasta sijalla 14.

Sadan urheilijan listalla on Mäkäräisen lisäksi myös muita pohjoiskarjalaisia: Katajan koripalloilija Teemu Rannikko on rankattu sijalle 33., ja Joensuussa opiskeleva SK Pohjantähden suunnistaja Marika Teini on sijalla 36. Kiteeläislähtöinen Sotkamon Jymyn lukkari Toni Kohonen on vuorostaan listan sijalla 53.

Lähde: Urheilusanomat