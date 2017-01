Jokipojat matkaa "tylyyn kaupunkiin" – Huhtanen palaa ykkösketjuun

Jokipoikien kokoonpanoon tekee paluun keskiviikon KeuPa-ottelusta henkilökohtaisen syyn vuoksi poissa ollut tuore hyökkääjävahvistus Tuomas Huhtanen. Huhtanen pelasi ensimmäisen ottelunsa Jokipojissa viime lauantaina ja iski heti kaksi maalia TuToa vastaan.

Huhtanen pelaa Heinolassa Jokipoikien ykkösketjussa yhdessä Samu Pitkäsen ja Lauri Huhdanpään kanssa.

Keskiviikon kamppailusta myös sivussa ollut Nico Friman palaa kokoonpanoon. Jokipoikien maalilla aloittaa Samuel Jukuri.

Kahden peräkkäisen voiton myötä Jokipojat on noussut Mestiksen runkosarjassa sijalle neljä tasapisteisiin kolmantena olevan Kokkolan Hermeksen kanssa.

– Jokainen peli on tällä hetkellä tärkeä. Sarja on nyt niin tasainen, että yksittäisillä tappioilla on merkitystä sarjasijoitukseen. Siinä on seitsemän joukkuetta seitsemän pisteen sisällä, Jokipoikien päävalmentaja Ari Aaltonen summaa sarjatilannetta.

