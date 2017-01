Vancouverin Markus Granlund teki kaksi maalia, Philadelphia vei lopulta voiton

Vancouver Canucksin Markus Granlund viimeisteli kaksi maalia jääkiekon NHL:ssä, mutta Philadelphia Flyers vei voittolaukauskisassa pidemmän korren. Kotijoukkue Philadelphia voitti ottelun 5-4.

Granlund vei Vancouverin 2-1-vierasjohtoon toisen erän alussa luutimalla irtokiekon rystypuolelta verkon perukoille. Suomalaishyökkääjä iski samassa erässä ottelun toisen osumansa taituroimalla kiekon Philadelphian maalivahdin Steve Masonin jalkojen välistä sisään.

- Neljä maalia pitäisi riittää voittoon, Vancouverin kapteeni Henrik Sedin harmitteli tappiota NHL:n kotisivuilla.

Granlund on kerännyt tällä kaudella 44 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 11+8=19. Hän on suomalaisten sisäisessä maalipörssissä Patrik Laineen ja Mikko Koivun takana kolmantena. Samalla Granlund on rikkonut NHL:n piste-ennätyksensä, joka oli ennen tätä kautta 18 (8+10).

Saros loisti, Rask loukkaantui

Mikko Koivu, Mikael Granlund ja Erik Haula keräsivät syöttöpisteen mieheen, kun heidän edustamansa Minnesota Wild murskasi kotijäällään Montreal Canadiensin 7-1.

Suomalaishahmoihin kuului myös Nashville Predatorsin maalivahti Juuse Saros, joka keräsi 35 torjuntaa kotijoukkue Nashvillen voittaessa Boston Bruinsin 2-1.

Kahdeksan ottelua pelannut Saros on ollut huippuvireessä, sillä hänen tämän kauden torjuntaprosenttinsa on peräti 95,7. Suomalaistorjujan taakse on tehty kahdeksassa ottelussa yhteensä kymmenen maalia.

Bostonin suomalaismaalivahti Tuukka Rask koki puolestaan kovia, sillä hänet jouduttiin ottamaan loukkaantumisen vuoksi vaihtoon jo avauserässä.

- Rask sai kiekon kaulansa alueelle. Hän ei ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa palatakseen (kaukaloon), Bostonin valmentaja Claude Julien sanoi NHL:n kotisivuilla.

Suomalaiskiekkoilijoista viimeistelyssä onnistui myös Dallas Starsin Lauri Korpikoski. Hän teki avausmaalin Dallasin 5-2-kotivoitossa Detroitista. Kotijoukkueen maalilla Antti Niemi torjui 31 kertaa.