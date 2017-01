Leo-Pekka Tähti valittiin historiallisesti Vuoden urheilijaksi

Useasti valintakeskusteluissa vahvasti esillä ollut Leo-Pekka Tähti valittiin vihdoin Vuoden urheilijaksi tiistaina. Tähti nappasi ykkössijan kerättyään äänestyksessä 5 017 pistettä.

- Vuoden 2012 jälkeen tästä ei ole oikein uskaltanut haaveilla, liikuttunut Tähti sanoi Helsingin Areenassa voittajalle jaettava kultakiekko sylissään.

Vuonna 2012 Tähti sijoittui kolmanneksi, mutta tällä kertaa napsahti jättipotti.

Tähden takana toiseksi tuli tenniksenpelaaja Henri Kontinen, kolmanneksi nyrkkeilijä Mira Potkonen, neljänneksi maantiepyöräilijä Lotta Lepistö ja viidenneksi jääkiekkoilija Patrik Laine. Kontisen äänipotti oli 4 537 ja Potkosen 3 890 pistettä.

Urheilugaalan Vuoden urheilija -valinta herättää usein runsaasti mielipiteitä jo ennakkoon, ja niin oli myös tällä kertaa.

Tähti, 33, pani ympärillään käydyn ennakkokeskustelun merkille, vaikka hän pyrki pysymään siitä hieman sivussa.

- Keskustelu on jo sinällään hyvin myönteinen asia. Paraurheilu ja ehkä pienet lajit laajemminkin pääsevät tätä kautta entistä enemmän esille.

Tähden valinta Vuoden urheilijaksi on historiallinen, sillä koskaan aiemmin vammaisurheilija ei ole Suomessa vienyt ykkössijaa.

Vastoinkäymisten jälkeen voittoon

Urheilutoimittajien tekemässä valinnassa Tähden puolesta painoi etenkin Rion paralympialaisten 100 metrin kelauskulta T54-luokassa. Kesällä hän juhli EM-kultaa.

Tähti itse ei pidä viime vuotta tähänastisen uransa parhaana. Hänen listallaan ykköseksi nousee Lontoon paralympiavuosi 2012.

- Kaikkien vastoinkäymisten jälkeen tämä menee varmaan top kolmeen, Tähti sanoi.

Vastoinkäymisillä Tähti tarkoittaa kyynärpäävammaa, joka vei hänet kesällä tähystykseen.

- Aika huima tarina kehittyi sitten loppuvuodeksi, suomalaiskelaaja riemuitsi.

Huima oli myös Kontisen, Potkosen, Lepistön ja Laineen vuosi.

Kontinen nakutti nelinpelissä turnausvoittoja, joiden joukossa olivat Wimbledonin sekanelinpelin ja Lontoossa pelatun ATP:n finaaliturnauksen ykkössijat.

Potkonen ylsi olympia- ja MM-pronssille sekä EM-hopealle.

- Olihan se mahtava vuosi. Riossa oli mahtava otella. Ne olivat elämäni hienoimpia otteluita, kun sain fiiliksen ja tekemisen riemun kehään, Potkonen tiivisti.

Tokio välkkyy mielessä

Tähden mielessä välkkyvät Tokion vuoden 2020 paralympialaiset.

- Haluaisin huipentaa ja lopettaa urani mahdollisimman menestyksekkäästi Tokiossa, hän sanoi.

Tähti on lajinsa supertähti, jolla on tilillään peräti viisi paralympiakultaa. Tavoitteita on kuitenkin jäljellä.

- Haluaisin parantaa maailmanennätystäni. Tuntuu, että rahkeissa on vielä varaa, jos kroppa pysyy terveenä, hän sanoi viitaten satasen ME-aikaansa 13,63.

Kelaajatähden mukaan suomalaismedian ja koko urheiluyleisön tietämys paraurheilusta on lisääntynyt viime vuosina.

- En halua, että paraurheilua silitellään. Rion paralympialaiset menivät Suomelta huonosti, eikä sitä jälkipyykkiä ole mielestäni mediassa täysin pesty, Tähti muistutti rehellisesti.