Kimi Räikkönen sai Lähettiläs-palkinnon

Formulasuuruus Kimi Räikkönen on palkittu Urheilun lähettiläs -palkinnolla Urheilugaalassa. Räikköselle palkinnon jakoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

- No tuota, nämä ei yleensä ole hirveästi mun juttuja, Räikkönen aloitti puheensa mutta kiitteli palkintoa "suureksi kunniaksi".

- Varsinkin tänä vuonna, kun Suomi täyttää sata vuotta. Että kiitos. Ja onnea ja hyvää uutta vuotta kaikille, jotka täällä palkitaan, ja kaikille joita ei palkita.

Räikkönen korosti "omalla tavalla tekemisen" tärkeyttä.

- Se on henkilökohtaisesti hienoin asia, että olen tehnyt omalla tavalla. Kyseenalaisiakin tapahtumia. Mutta aina uskonut omaan tekemiseen ja tehnyt just niin kuin on halunnut. Itsekin tekemällä voi tulla hyvä lopputulos.

Räikkösellä oli työnantajansa Ferrarin tunnuksella koristeltu pikkutakki.

- Työsuhdevaatetta, niin ei tarvinnnut itse käydä hakemassa.

Lähettiläs Räikköselle suomalaisuus ja suomalainen urheilu on tärkeää.

- Matti Nykänen ja mäkihyppy on ollut kova juttu aina. Ja omasta lajista (Mika) Häkkisen mestaruudet.

- Suomi on Suomi, kotipaikka, eikä se miksikään muutu. Tänne on mukava tulla.