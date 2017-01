Kataja tarvitsee voiton ja apuja muilta

Joensuun Kataja hävisi kolmannen ottelunsa peräkkäin koripallon Mestarien liigassa. Välillä jo varmalta näyttänyt jatkopaikka on näin luisumassa joensuulaisten käsistä. Keskiviikkona Katajan kukisti romanialainen Oradea jatkoajan jälkeen pistein 101-91 (85-85, 45-40).

Kataja oli kaksi pistettä tappiolla kymmenisen sekuntia ennen loppua. Katajan hyökkäys päättyi Brownin kaukaa lähteneeseen kolmoseen, joka jäi eturautaan. Kataja rikkoi ja peräti 42 pistettä heittänyt Martin Zeno upotti vain jälkimmäisen sisään. Pari sekuntia ennen loppua Gibson otti vielä aikalisän, ja tällä kertaa Brown osui kolmosessaan venyttäen pelin jatkoajalle.

Siinä isännät pääsivät heti johtoon eikä Kataja pystynyt takaa-ajoasemasta enää nousemaan.

Katajan tilanne lohkossa on kutkuttava ennen viimeistä kierrosta. Neljä joukkuetta on nyt tasapisteissä. Jatkoon niistä menee kaksi. Kataja on tällä hetkellä vertailussa kolmantena venäläisen Saratov Avtodorin ja Oradean jälkeen. Katajan takana on Maccabi Rand Media Israelista.

Viimeisellä kierroksella kohtaavat ensi tiistaina kello 21.30 alkavalla kierroksella Kataja-Pinar Karsiyaka, Le Mans Sarthe-Avtodor Saratov, Himik-Maccabi Rand Media ja Umana Reyer Venezia-Oradea.

Katajan on voitettava oma ottelunsa ja samaan aikaan Avtodorin tai Oradean on hävittävä oma pelinsä, muuten tie pudotuspeleihin nousee pystyyn.

Romaniassa Kataja oli altavastaaja läpi ottelun. Hyökkäyspeli oli parhaimmillaan hienoa, mutta vastaavasti toisinaan se oli väkinäistä sooloilua ja survomista. Kun kapteeni Teemu Rannikko (17/4/8s) oli vaihdossa, oli vieraiden pelaaminen täysin kaoottista.

Puolustuspäässä Kataja hävisi liikaa yksi vastaan yksi -tilanteita ja Oradea pääsi pyörittämään syöttörulettia. Usein kaaren päästä löytyi vapaa pelaaja ja Katajan pussissa soi kolmen pisteen edestä.

Vieraista Rannikon lisäksi tehoja irtosi loistavan pelin pelanneelta Jarekious Bradleyltä (21/4) sekä rohkeasti heittäneeltä Rion Brownilta. Uusi sentteri Kervin Bristol (8/9) pelasi myös hyvin ennen kun sai jatkoajalla virhetilinsä täyteen.