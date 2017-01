IL: Hiihtomestarit puhuvat Kaisan puolesta Lahteen - "Jos minä olisin päättämässä, en empisi yhtään"

Hiihtolegenda Juha Mieto vaatii Iltalehden haastattelussa, että Kaisa Mäkäräinen pääsee hiihtämään Lahden MM-kisoissa.

- Kovasti Kaisaa tarvitaan Lahdessa. Niin se vaan menee, että parhaat pitää valita kisoihin, Mieto linjaa.

Myös Immo Kuutsa, entinen hiihdon ja ampumahiihdon päävalmentaja on samaa mieltä.

- Hiihtoliiton pitäisi ottaa Kaisa kiljuen mukaan. Jos minä olisi vielä päättämässä, en empisi yhtään, Kuutsa sanoo.

On katsottu, ettei Mäkäräisellä ole enää mahdollisuutta päästä MM-hiihtojen viestijoukkueeseen, sillä hän ei mene antamaan näyttöä vauhdistaan yhteenkään maastohiihdon maailmacup-osakilpailuun.

- Ilman muuta Kaisa näytöt ampumahiihdosta riittävät Lahteen. Ei siinä missään nimessä mitään lisänäyttöjä tarvita. Kaisa on luotettava ja hyvä kilpailija, joka on ansainnut paikkansa joukkueessa, on Miedon näkemys.

Mieto ei kuitenkaan olisi valitsemaan Mäkäräistä naisten viestiin ilman näyttöjä. Kuutsa on eri mieltä, ja hän antaisi Mäkäräiselle suoralta kädeltä viestin kolmannen osuuden.

