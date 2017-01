Vahvavireinen Jokipojat jälleen kotijäälle - "Lumipallo lähtenyt vyörymään oikeaan suuntaan"

Jokipoikien kolmas viikon sisään pelattava kotiottelu pelataan perjantai-iltana, jolloin Mehtimäelle saapuu Lempäälän Kisa. Jokipojat on voittanut viimeisestä seitsemästä kamppailustaan viisi.

Jokipoikien kokoonpanosta puuttuu Hämeenlinnan Pallokerhossa kahden viikon ajan pelaava puolustaja Joel Olkkonen sekä hyökkääjät Nico Friman ja Ville Silvast.

Keskiviikkona JYP-Akatemiaa vastaan kovan taklauksen kohteeksi joutuneen puolustaja Ville Räsäsen pelikunto on vielä arvoitus. Jokipoikien maalilla jatkaa näillä näkymin Samuel Jukuri.

Viime pelien perusteella Jokipojat näyttää saaneen pelinsä samaan kuntoon kuin alkukauden hyvinä jaksoina.

Jokipoikien apuvalmentajan Eemeli Parikan mielestä lumipallo on nyt lähtenyt vyörymään oikeaan suuntaan.

- Ollaan menossa oikeaan suuntaan. Olemme alkaneet löytää keinoja oman pelimme toteuttamiseen. Mutta kyllä tässä vielä on, ja pitääkin olla tekemistä. Runkosarjaa on vielä jäljellä.

– Monestihan se on lumipallo, joka lähtee vyörymään oikeaan tai väärään suuntaan. Nyt se on lähtenyt vähitellen vyörymään oikeaan suuntaan. Näkisin, että taustalla on monia pieniä asioita.

Ottelu LeKiä vastaan Mehtimäellä alkaa perjantaina kello 18.30.

