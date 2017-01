Näkökulma: Tommi Mäkisen talli antoi työnäytteensä

Jos Toyotan rallitallin tavoitteena oli näyttää uuden WRC-auton nopeus Monte Carlon rallissa ja saada kirjatuksi muutama hyvä ek-aika, niin tehtävä oli täytetty perjantaina puoleenpäivään mennessä. Juho Hännisen kolmanneksi nopein aika rallin toisella erikoiskokeella sekä molempien tallin autojen nouseminen kahdella seuraavalla pikataipaleella viiden nopeimman joukkoon riittivät todistamaan, että Jyväskylän Puuppolassa on onnistuttu tekemään nopea ja kilpailukykyinen WRC-auto.

Mahdottomalta kuulostanut tehtävä huippuauton rakentamisesta 18 kuukaudessa on onnistunut.

Ennen kauden avauskilpailua Tommi Mäkisen johtamassa rallitallissa elettiin epävarmoissa tunnelmissa. Onko Toyota Yaris WRC riittävän nopea ja pystytäänkö sillä kilpailemaan tasaväkisesti Citroenia, Hyundaita ja Fordia vastaan? Jari-Matti Latvala ja Hänninen todistivat kolmella erikoiskokeella Montessa, että auton nopeus ainakin riittää.

Toyotan kestävyys ja luotettavuus on puntarissa kauden koko avauspuoliskolla. Mutta luotettavuutta on aina helpompi parantaa kuin nopeutta, joten tämän marssijärjestyksen Toyota Gazoo Racing on hoitanut kunnialla.

Kun Toyota siirsi WRC-auton suunnittelun, kehittämisen ja rakentamisen Saksan Kölnistä Jyväskylään, epäili moni projektin järkevyyttä. Miksi hylätä modernit ja teknisesti ylivertaiset tilat Saksassa ja aloittaa projekti alusta maatilalla Puuppolassa?

Tommi Mäkinen sai vakuutettua Toyotan pääjohtajan Akio Toyodan ja onneksi hän oli samaa mieltä. WRC-auton synnyttäminen Puuppolassa on paitsi osoitus Mäkisen ja koko rallitallin työstä, taidoista, määrätietoisuudesta ja sisusta, myös rinnan röyhistämisen paikka suomalaisille. Toyotan rallitallin henkilökunnasta 65 prosenttia eli noin 70 henkeä on suomalaisia. Huippuluokan ralliautoja osataan todellakin rakentaa muuallakin kuin Saksassa, Ranskassa ja Britanniassa.

