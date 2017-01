Bostonin Rask jätti pelin kesken sairastumisen takia

Jääkiekon NHL:ssä Boston on hävinnyt Olli Määtän Pittsburghille luvuin 1-5. Pittsburgh teki kaksi ensimmäistä maaliaan ottelun toisessa erässä, kun Bostonin maalia vahti vielä Tuukka Rask. Rask jätti kuitenkin pelin kesken toisen erän puolivälin jälkeen sairauden takia. Joukkueen valmentaja Claude Julien ei kertonut asiasta enempää pelin jälkeen. NHL:n sivujen mukaan Rask itse sanoi kärsineensä migreenistä.

Raskin tilalle Bostonin maalille luisteli Zane McIntyre, jonka selän taa livahti kolme kiekko kolmannen erän alussa.

Detroitin ja New York Rangersin välinen mittelö ei puolestaan ratkennut yhtä selvin lukemin, vaan voittajaksi selvisi vasta jatkoajalla New York Rangers luvuin 1-0. Columbus on taas vienyt voiton Ottawasta niin ikään jatkoajalla luvuin 7-6. Columbuksen maalivahti Joonas Korpisalo torjui 28 laukausta.

Yön kierroksella pelataan yhteensä kuusi peliä.