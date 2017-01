Kontinen ja Peers toisen kerran arvoturnauksen puolivälieriin

Henri Kontinen ja John Peers etenivät puolivälieriin tenniksen Australian avoimessa mestaruusturnauksessa. Kaksikko voitti nelinpelin kolmannella kierroksella kolumbialaisparin Juan Sebastian Cabal/Robert Farah kolmessa erässä.

- Oli todella tiukka vääntö. Pysyimme läpi ottelun tosi positiivisena. Vaikka olimme erän ja murron häviöllä, emme panikoituneet missään vaiheessa, Kontinen kertoi STT:lle.

Puolivälieräpaikka on Kontisen ja Peersin toinen grand slam -tenniksessä. Viime kesänä he ylsivät puolivälieriin Wimbledonissa.

Melbournen maanantaissa Kontinen ja Peers hävisivät ensimmäisen erän katkaisupelissä, mutta voittivat niin ikään katkaisupelissä kaksi seuraavaa erää. Suomalais-australialaisen kaksikon voittonumerot olivat 6-7 (3-7), 7-6 (7-5), 7-6 (7-1), ja ottelun voittamiseen kului kaksi tuntia ja 38 minuuttia.

- Ainoat murrot matsissa olivat toisessa erässä. Kaikki syöttivät aika hyvin läpi ottelun, Kontinen luonnehti.

Kontisen mukaan avauserässä pari hävisi katkaisupelin, koska siihen Kontiselle ja Peersille sattui pari huonoa pistettä. Toisessa erässä Kontinen ja Peers pelasivat paremman katkaisupelin, ja saman he tekivät ratkaisuerässä.

- Pelasimme tärkeimmät tiebreakit hyvin, Kontinen iloitsi.

Kontisen mukaan puolivälierä on Australiassa hyvä välietappi, mutta pari ei ole vielä tyytyväinen.

- Toivottavasti pystymme menemään vielä pidemmälle turnauksessa. Ja varsinkin niin, että pystymme pelaamaan hyvin.

Kontisen ja Peersin puolivälierävastus on australialaispari Sam Groth/Chris Guccione.

- Siinä on kaksi aussia, joilla on hirmusyötöt molemmilla. He ovat parhaimpia syöttäjiä nelinpelissä.

Groth ja Guccione ovat Kontisen mukaan ilkeitä vastustajia, koska vastustaja ei välttämättä pääse paljon koskemaan palloon heidän syöttövuoroillaan.

- Pitää itse koittaa tehdä sama omissa syötöissä, ja jos tulee mahdollisuuksia syötönmurtoihin, ne pitää ottaa, Kontinen ennakoi.

Dimitrov pudotti Djokovicin kukistajan

Bulgarialainen Grigor Dimitrov päätti uzbekistanilaisen Denis Istominin etenemisen tenniksen Australian avoimessa mestaruusturnauksessa. Dimitrov nappasi miesten kaksinpelissä puolivälieräpaikan, kun hän kukisti Istominin neljässä erässä.

Maailmanlistalla 117. sijalla oleva Istomin hämmästytti viime viikolla pudottamalla jatkosta maailmanlistan kakkosen Novak Djokovicin toisella kierroksella. Djokovic on Australian avointen kuusinkertainen mestari.

Bulgarialainen kohtaa puolivälierissä Belgian David Goffinin, joka pudotti Itävallan Dominic Thiemin jatkosta neljässä erässä. Goffin on sijoitettu 11:nneksi, Thiem kahdeksanneksi.

Kakkoseksi sijoitetun Djokovicin lisäksi myös ykkössijoitettu skotti Andy Murray on jo katsomossa. Kolmanneksi sijoitettu Kanadan Milos Raonic pelaa tänään Espanjan Roberto Bautista Agutia vastaan neljännellä kierroksella.