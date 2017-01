Kataja kovan paikan edessä Joensuun iltayössä: Turkkilaisvastustaja on voitettava

Kun Mestarien liigan alkulohkovaihetta on pelaamatta enää yksi kierros, ollaan joensuulaisittain täsmälleen samanlaisessa tilanteessa kuin neljä vuotta sitten. Myös tuolloin oli kotikentällä vastassa turkkilainen Pinar Karsiyaka ja pudotuspelipaikka silloisessa FIBA EuroChallengessa edellytti voittoa sekä sopivasti apuja muilta joukkueilta. Kataja voitti tuolloin 87–79 ja selviytyi pudotuspeleihin ranskalaista Gravelinesia vastaan.

Nyt astetta kovemman sarjan, Mestarien liigan alkulohkon viimeiset ja ratkaisevat ottelut käynnistyvät tiistai-iltana kello 21.30.

Katajalta paikka pudotuspeleihin (24 parasta) edellyttää kotivoiton lisäksi sitä, että joko venäläinen Avtodor Saratov tai romanialainen CSM CSU Oradea häviää oman ottelunsa. Toisaalta mikäli Oradea voittaisi ja Saratov häviäisi, olisi tuolloin myös israelilaisen Maccabi Rand Median hävittävä päätösottelunsa.

Saratov pelaa Ranskassa lohkovoiton jo varmistanutta Le Mansia astaan, Oradea Italiassa Umana Reyer Veneziaa vastaan ja Maccabi Rand Media Ukrainassa Himikiä vastaan.

Kataja pääsee otteluun lähes täydellä kokoonpanolla. Vain viime päivinä kuumeilleen Tommi Huolilan tilanne on pienoinen kysymysmerkki.

- Ei ole epäilystäkään etteikö Karsiyaka tulisi Joensuuhun hyvällä asenteella. He haluavat varmasti kuitata kotitappion ja ottaa lohkon kakkospaikan kannalta tärkeän voiton, sanoo Katajan päävalmentaja Greg Gibson.

- He pelaavat aktiivisesti, pelitapansa on pyrkiä pitämään tempoa aina kun mahdollista. Toisaalta heillä on myös yli 30 erilaista hyökkäyspään-optiota, joilla pyrkivät luomaan laadukkaita korintekopaikkoja.

Gibsonin mukaan Kataja pyrkii pelaamaan kovaa ja viisaasti.

– Me yritämme vastata haasteeseen pakottamalla Karsiyakan puolen kentän peliin. Menetykset tulee minimoida ja levyreissä on pärjättävä. Jos onnistumme, meillekin avautuu mahdollisuus päästä juoksemaan kenttää. Turkissa kontrolloimme levypallopeliä ja se oli yksi voittomme avaintekijä, päävalmentaja ruotii.

