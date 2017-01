Näkökulma: Tommi Mäkinen on tehnyt Puuppolassa ihmeen ja historiaa

Tommi Mäkisen johtama Toyotan rallitalli teki historiaa Monte Carlon rallissa. Jari-Matti Latvala sijoittui toiseksi Toyota Yaris WRC:n ensimmäisessä kilpailussa. Vastaavaan on tehdastalleista pystynyt vain Volkswagen vuonna 2013, kun Sebastien Ogier ajoi Polo WRC:n toiseksi auton neitsytkilpailussa Monte Carlon rallissa.

Mutta Toyotan saavutuksen arvoa nostaa tapa, jolla auto rakennettiin Jyvåskylän Puuppolassa. Kun Volkswagen tuli rallin MM-sarjaan vuonna 2013, oli Poloa testattu puolitoista vuotta. Toyotan tapauksessa koko auton suunnittelu vasta aloitettiin puolitoista vuotta ennen ensimmäistä kilpailua.

Tommi Mäkinen on tehnyt pienen ihmeen, kun hänen johtama sadan hengen työporukka rakensi Yariksesta voittaja-auton vain 18 kuukaudessa. Eikä autoa synnytetty prameassa lasipalatsissa, vaan maatilalla Keski-Suomessa. Tieto, taito, pitkät työpäivät ja suomalainen sisu mahdollistivat projektin onnistumisen, vaikka käytettävissä ei ollut viimeistä huutoa olevia tuotantotiloja.

Mäkisen lisäksi taikurin titteli pitää antaa Toyotan rallitallin pääsuunnittelijalle Simon Carrierille ja pääinsinööri Tom Fowlerille. He ovat neroja alallaan, kovia tekemään töitä ja kovanahkaisia kestämään painetta.

Toyotan WRC-auton rakentaminen ei ole nimittäin ollut mikään helppo projekti. Työ jouduttiin tekemään todella lyhyessä ajassa ja täysin puhtaalta pöydältä. Toyota oli ollut edellisen kerran mukana rallin MM-sarjassa vuonna 1999, joten Mäkisen porukalla ei ollut käytettävissä tuoretta dataa, kuten Citroenilla, Hyundailla ja M-Sportilla. Mäkisen piti teettää moni asia yrityksen ja erehdyksen kautta.

Toyota Yaris ei ole vielä täysin valmis ralliauto. Sähköviat ja polttoaineen syötön ongelmat Montessa kertovat lastentaudeista, joita uusissa autoissa on aina ensimmäisissä kilpailuissa. Onneksi ne olivat vain pieniä ja korjattavissa olevia vikoja. Ongelmia oli muillakin: Ott Tänakin Fordista vaurioitui moottori viimeisenä ajopäivänä, Dani Sordon Hyundaissa oli vika ohjaustehostimessa ja Stephane Lefebvren Citroenista hajosi kytkin jo avauspäivänä.

Isot kehut ansaitsee myös Jari-Matti Latvala, joka ajoi Toyotan palkintopallille lähes virheettömällä ajolla. Monte on ollut Latvalalle paha peikko, mutta tänä vuonna hän lähti kilpailuun kuin mies, jolle on annettu vastuullinen ja tärkeä tehtävä, jossa ei ole varaa epäonnistua. Latvala ajoi keskittyneemmin kuin koskaan Montessa, mutta samalla rentoutuneesti. Koska Toyotalta ei odotettu hyvää tulosta ensimmäisessä rallissa, ei Latvalalla ollut paineita sijoituksesta. Hänen piti vain tuoda auto maaliin ja ajaa muutama hyvä ek-aika. Sen tehtävän Latvala täytti täydellisesti ja otti bonuksena vielä toisen sijan ja 18 MM-pistettä.

Toyotalla on aihetta juhlaan, mutta arki koittaa pian. Monte Carlon rallin perusteella M-Sport on pystynyt loihtimaan niin ikään loistavan auton ja Thierry Neuville osoitti, että Hyundai olisi ollut lyömätön Montessa ilman belgialaisen ajovirhettä. Vain Citroenilla on peiliin katsomisen paikka. Talli oli ainoa alisuorittaja Monte Carlon rallissa.

Monten perusteella Toyotalle on odotettavissa mainio rallivuosi. Latvala taistelee voitosta Ruotsin lumilla ja hänellä on kaikki edellytykset ajaa Toyotalle voitto sen toisessa rallissa.

Toyota antoi Montessa tylyn vastauksen epäilevien tuomaiden kysymykseen. Pystytäänkö Jyväskylän Puuppolassa, peltojen keskellä, rakentamaan huippuluokan ralliauto, jolla kyetään voittamaan ralleja? Kyllä pystytään.

Kirjoittaja on Keskisuomalaisen urheilutoimituksen esimies.