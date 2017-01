Carolinalle murskatappio, Aho syötti joukkueensa ainoan maalin

Jääkiekon NHL:ssä Sebastian Ahon Carolina on hävinnyt Washingtonille selvin luvuin 6-1. Aho keräsi syöttöpisteen joukkueensa ainoasta maalista. Jordan Staalin viimeistelemä ylivoimamaali syntyi, kun ensimmäistä erää oli pelattu vajaa viisi minuuttia.

Washingtonin Dmitri Orlov iski kahdesti Carolinaa vastaan.

Yhden pelin katsomossa istunut Teuvo Teräväinen oli jälleen mukana Carolinan kokoonpanossa. Teräväinen sai peliaikaa reilu 12 minuuttia.

Ottelu New York Rangersin ja Los Angelesin välillä päättyi New Yorkin voittoon maalein 3-2. Voitto oli New Yorkille kolmas perättäinen. Toronto puolestaan voitti Calgaryn luvuin 4-0. Lisäksi yön kierroksella Winnipegin ja Anaheimin kohtaaminen päättyi Anaheimin voittoon maalein 3-2. Ryan Getzlafin kolmannen erän maali ratkaisi voiton. Myös Winnipeg iski kolmannessa erässä, mutta ei onnistunut kuitenkaan kirimään Anaheimin rinnalle.