Jokipojat teki jatkosopimuksen kahden pelaajan kanssa

Jokipojat on tehnyt loppukauden osalta sopimukset puolustajien Ville Räsäsen sekä Eppu Rissasen kanssa.

Sopimus yltää ensi kauteen, joten kaksikko jatkaa Jokipojissa ainakin kevääseen 2018 saakka.

Ville Räsänen, 18, on Jokipoikien oma kasvatti, joka on tällä kaudella pelannut ensimmäiset ottelunsa myös edustuksen paidassa. Mestiksessä mies on ollut mukana kymmenessä ottelussa, joissa hän on toistaiseksi tehnyt tehopisteet 1+2.

Eppu Rissanen, 23, saapuu Jokipoikiin Suomi-sarjassa pelaavasta Kiekkokoplasta. Suomi-sarjaa Rissanen on pelannut tällä kaudella 26 ottelun verran tehopistein 6+12.

Puolustusosastoon tuo täydennystä myös Jaska Ojanperä, 26, joka saapuu Jokipoikiin viikon mittaiselle try-outille. Hän ottaa ensiaskeleensa Mestis-ympyröissä, mutta Suomi-sarjassa mies on pelannut tällä kaudella elämänsä talven. Seinäjoen S-Kiekkoa edustanut mies on 30 pelaamassaan ottelussa tehnyt tehopisteet 18+11 ja on ollut yksi sarjan parhaista puolustajista.