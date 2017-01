Katajan myöhäisottelun ennakkomyynti sujui odotetusti

Koripallon Mestarien liigan B-lohko pelataan päätökseen tänä iltana Suomen aikaa klo 21.30 alkavalla kierroksella. Kataja kohtaa Joensuun areenassa turkkilaisen Pinar Karsiyakan. Poikkeuksellinen alkamisajankohta ei ole Katajan päähänpisto. Kansainvälinen koripalloliitto FIBA on määrittänyt kaikki lohkon viimeiset ottelut pelattavaksi samanaikaisesti. Kiinnostus ottelua kohtaan on ennakkomyynnin perusteella ollut hyvä.

- Eniten ennakkoon myytiin ensimmäiseen kotipeliin Maccabia vastaan. Tämän illan ottelu on aika lailla samoissa lukemissa kuin edellinen kotipeli Himikiä vastaan, Katajan toiminnanjohtaja Riku Tapio laskee.

- Muut Mestarien liigan pelit ovat myyneet ennakkoon noin 30 prosenttia vähemmän. Lopullisesti yleisön kiinnostuksen ratkaisee kuitenkin ovimyynti, Tapio toteaa.

Katajalta paikka 24 parhaan joukkoon ja pudotuspeleihin edellyttää voittoa. Joensuulaisten kanssa on neljä joukkuetta tasapisteissä, joten pelkkä oma voitto ei enää riitä. Samaan aikaan joko venäläisen Avtodor Saratovin tai romanialainen CSM CSU Oradean on hävittävä oma ottelunsa. Mikäli Oradea voittaisi ja Saratov häviäisi, olisi tuolloin myös israelilaisen Maccabi Rand Median hävittävä päätösottelunsa.

Katajan illan vastustaja Karsiyaka voi vielä teoriassa yltää parhaiden lohkokakkosten mukana suoraan 16 parhaan joukkoon. Se ei tosin ole kovinkaan todennäköistä.

Tänään kello 19 pelataan loppuun C-lohko, jossa toisena vain neljällä tappiolla oleva saksalainen EWE Basket kohtaa kotonaan toiseksi viimeisenä olevan italialaisen Varesen. Voitto veisi EWE Basketin suoraan 16 parhaan joukkoon.

Lohkot A, D ja E pelataan loppuun keskiviikkona. A-lohkossa kärkijoukkueilla on niin vähän tappioita, että myös sieltä on todennäköisesti menossa joukkue suoraan kolmannelle kierrokselle. D-lohkossa Sidigas Avellinolla on neljä tappiota, joten myös se voi voitolla lunastaa pääsynsä jatkopeleihin 16 joukkoon.

Katajan lohkossa toisena ja kolmantena olevat Karsiyaka sekä italialainen Umana Reyer Venezia ovat kärsineet jo ennen tätä iltaa viisi tappiota kumpikin. Viiden tappion joukkueita on tällä hetkellä iso liuta, joten mikäli nuo neljän tappion joukkueet hoitavat pelinsä, on Katajan lohkosta mahdotonta ponnistaa kolmen parhaan lohkokakkosen joukkoon.