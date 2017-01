Josba on suurin salibandyseura Pohjois-Karjalassa

Salibandyliiton jäsenrekisterin mukaan Suomen suurin salibandyseura on tällä hetkellä Esport Oilers, jossa on yli 1 200 Salibandyliiton lisenssin lunastanutta henkilöä. Hyvänä kakkosena tulee EräViikingit (1 088).

Pohjois-Karjalan suurin salibandyseura on Joensuun Josba Juniorit, jossa on 395 lisenssin hankkinutta jäsentä. Lehmo Balls -96:n vastaava lukema on 295.

Sijalla 129 on Outokummun Pallo-94. Sillä on 93 rekisteröityä harrastajaa. Juukalainen Coach Team löytyy 89 lisenssin haltijan myötä sijalta 137. Viidentenä yli 50 lisenssin yltää sijalla 190 Pyhäselän Urheilijat 52 lunastetulla lisenssillä.