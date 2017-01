Therese Johaugille tieto kärystä oli sokki

Norjalaishiihtäjä Therese Johaug sanoo, että tieto positiivisesta dopingtuloksesta tuli hänelle täydellisenä yllätyksenä ja sokkina. Johaugin dopingtapausta käsitellään parhaillaan Oslossa. Johaug on päässyt kertomaan kuulemisessa oman näkemyksensä kärystään.

- 4. lokakuuta sain tietää, että olen antanut positiivisen dopingnäytteen. Elämäni meni ylösalaisin yhdessä minuutissa, Johaug sanoi Oslon kuulemisessa.

Positiivisen dopingnäytteen syyskuussa antanut Johaug on väliaikaisessa kilpailukiellossa. Norjan antidopingkomitea vaatii hänelle 14 kuukauden kilpailukieltoa.

Johaug on kertonut saaneensa kiellettyä clostebolia käyttämästään voiteesta, jota hän käytti rohtuneisiin huuliinsa.

Johaug sanoo saaneensa lääkäri Fredrik S. Bendikseniltä takeet, ettei huulivoide sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita.

Naishiihdon yksi valovoimaisimmista tähdistä kertoi, ettei kokenut tehneensä mitään väärää.

- Tämä on pahinta, mitä huippu-urheilijana voin kokea. Se, että istun tänään täällä, on täysin absurdia, Johaug sanoi.

Suullisessa käsittelyssä paljastettiin aiemmin tänään, että Johaugin dopingnäytteen clostebol-arvo oli 13 nanogrammaa millilitrassa.

"Dopingarvot eivät kerro kaikkea"

Therese Johaugin dopingkäryn suullisessa käsittelyssä on tänään paljastettu, että norjalaishiihtäjän dopingnäytteen clostebol-arvo oli 13 nanogrammaa millilitrassa.

Maastohiihtäjä Johaugin testiarvoa on verrattu muun muassa italialaispyöräilijä Stefano Agostinin näytteeseen, josta ainetta löytyi aikoinaan 0,7 nanogrammaa millilitrassa. Agostini sai 15 kuukauden kilpailukiellon.

Suomalaisen dopingasiantuntijan, professori Olli J. Heinosen mukaan tapauksia ei voi kuitenkaan vetää yksi yhteen, eikä pelkästään luku 13 nanogrammaa yksinään paljasta kaikkea Johaugin tilanteesta.

- Ei näillä tiedoilla voi vielä päätellä kaikkea. Tulkinta on haastava. Meidän pitäisi tietää, koska lääke on otettu ja koska testi on tehty, sanoo Suomen antidopingtoimikunnan ADT:n hallitukseen kuuluva Heinonen.

Heinonen ottaa esimerkin verensokerin mittauksesta.

- Jos verensokerimme on seitsemän, emme voi sanoa, onko se paljon vai vähän. Pitäisi tietää, koska olemme syöneet, paljonko olemme syöneet ja koska näyte on otettu.

Yksityiskohtia ehkä lisää julki

Johaugin dopingkäryn suullinen käsittely on parhaillaan käynnissä Oslossa, joten Heinosen kaipaamat yksityiskohdat saattavat tulla julki nopeasti.

Heinosen mukaan Johaugin ja Agostinin tapauksia ei voida suoraan verrata keskenään.

- Numerollisesti pyöräilijän luku on paljon pienempi, mutta annostuspaikka on ollut eri, emmekä tiedä, mitkä testiajat ovat olleet suhteessa lääkkeen ottoon.

Johaug on kertonut saaneensa kiellettyä ainetta tietämättään huulivoiteesta. Norjan antidopingkomitea vaatii Johaugille 14 kuukauden kilpailukieltoa.

Johaug antoi positiivisen dopingnäytteen 16. syyskuuta, ja tapaus julkistettiin 13. lokakuuta. Hän on väliaikaisessa kilpailukiellossa.