Urheiluliitto muuttaa ulkomaan leirikisojen käytäntöä - lupa pyydettävä jatkossa kustakin maasta

Suomen Urheiluliitto on tehnyt vuoden alusta lähtien uuden linjauksen siitä, miten leirikisoja voidaan järjestää. Jatkossa ulkomailla pidettävistä leirikisoista on pyydettävä lupa kunkin maan lajiliitolta tai niiden on oltava paikallisten seurojen järjestämiä.

Aiemmin SUL:n kilpailuvastaava myönsi ulkomaan leirikisat Urheiluliiton lajivalmentajalle, joka valvoi kisoja tuomarin roolissa. Urheiluliitto päättää uudesta linjauksesta SUL:n kilpailuvaliokunnan kokouksessa helmikuun lopussa. Käytäntö on jo kuitenkin otettu käyttöön, eikä SUL:n kilpailupäällikkö Mika Muukka myöntänyt enää tammikuussa ulkomaan leirikisoja suomalaisille moukarinheittäjille. SUL:n väki keskusteli leirikisoista muiden Pohjoismaiden edustajien kanssa loppusyksystä ja päätyi uuteen linjaukseen sen jälkeen. - Jatkossa voimme myöntää kisoja vain Suomen valtakunnan rajojen sisällä. Ulkomailla on pyydettävä lupa kunkin maan liitolta tai seuroilta, Muukka toteaa. - Jos vastaavalla tavalla Suomeen tulisi vaikkapa italialaisia pitämään omia kisoja, niin en olisi tyytyväinen. On parempi, että kisat järjestetään virallista tietä järjestelmän kautta. Vanhassa mallissa SUL:n valmentajat toimivat leirikisoissa omien suojattiensa kisasuoritusten tuomareina. - Voi tulla jääviysongelmia, kun valmentajat järjestävät kisoja. En usko, että Suomessa se on kuitenkaan aiheuttanut ongelmia, Muukka näkee. Esimerkiksi useat viime vuosina tehdyt eri maiden pituushyppytulokset ulkomaan leireiltä ovat herättäneet keskustelua siitä, miten viralliset kisat ovat olleet kyseessä ja ovatko olosuhteet olleet sääntöjen mukaiset. - On pohdittu sitä, miten on asetettu lankut, onko alastulopaikka ollut tasainen tai onko tuulimittari ollut paikallaan. Jos kisa järjestetään, niin nämä kaikki pitää olla kunnossa, Muukka sanoo. Suomen pituushyppääjillä oli viime toukokuussa Italian Formiassa oma kisa, jossa ei ollut käytössä vahaa. Esimerkiksi Kristian Bäck hyppäsi kisassa EM-rajan 795. Vaha puuttui lankulta, mutta video kilpailusta todistaa, ettei Bäckin pitkä hyppy ollut yliastuttu. - Tällaisia tilanteita voi tulla, jos kisapaikalla ei ole ammattilaisia järjestämässä. Kilpailunjohtaja tai ylituomari määrittelee asiat, eikä niihin puututa jälkikäteen, Muukka tuumaa. Formian pituuskisan tuomarina toimi SUL:n armenialainen lajivalmentaja Suren Ghazaryan. Lisää aiheesta perjantain Karjalaisessa.