Olli Jokinen tähtää huippuvalmentajaksi

Yli 300 tehtyä maalia NHL:n runkosarjassa. Läjäpäin olympia- ja MM-mitaleja sekä paljon muuta - iloja ja suruja. Olli Jokinen saavutti vaiheikkaalla urallaan paljon. Nyt hän haluaa antaa tietonsa ja kokemuksensa nuorten pelaajien käyttöön.

Jokinen vetää Floridassa kiekkoakatemiaa yhdessä entisten NHL-pelaajien Petr Sykoran, Tomas Vokounin ja Radek Dvorakin kanssa.

Kesällä suomalaistähden silmien alla pro camp -harjoitusleirillä käy NHL-pelaajiakin, mutta akatemian pääpaino on 16-vuotiaissa ja sitä nuoremmissa kiekkoilijoissa.

Jokinen ammentaa uudessa haasteessaan äärimmäisestä ja aidosta intohimosta jääkiekkoa kohtaan - aivan kuten peliurallaankin.

- Haluan vahvistaa varsinkin pelaajien henkisiä ominaisuuksia. Opettaa siihen, mitä ammattimaisuus on kaukalossa ja sen ulkopuolella, kun tullaan pois äidin helmoista.

Tarjouksia NHL-seuroista

Pelillisesti Jokinen näkee akatemian ykkösprioriteeteiksi luistelutaidon sekä lajinomaisen nopeuden kehittämisen. Peli on nopeutumassa entisestään.

- Lisäksi täällä Floridassa korostuvat tietyt asiat. Pelaajat ovat taitavia, mutta heidän pelikäsityksessään saattaa olla puutteita. Näitä asioita yritämme parantaa.

Erityisen tarkka Jokinen on siitä, että pelaajat hoitavat koulunkäyntinsä mallikkaasti. Koko elämää ei sovi laittaa yhden kortin varaan.

- Täällä tulee treenikielto, jos arvosanat eivät ole tietyllä tasolla.

Tulevaisuudessa Jokinen näkisi itsensä mieluusti valmentamassa huipputasolla - ehkä NHL-joukkueen päävalmentajanakin. Hän kuitenkin painottaa, että valmennusuran suhteen edetään päivä kerrallaan ja tällä erää nimenomaan nuorten pelaajien ehdoilla.

- Minulle on jo tarjottu apuvalmentajan paikkoja NHL-seuroista. Silti fokus on nyt täysin nuorissa pelaajissa.

- Kyllä kai jokaisen kunnianhimoisen ”koutsin” tavoite on joskus olla NHL:ssä päävalmentajana. Mutta katsotaan, pelaaminen ja valmentaminen ovat ihan eri juttuja. Mutta koen, että minulla olisi huipullakin annettavaa.

Peliuran loppu oli uuden alku

Jokisen vahvuus valmentajapolulla on se, että hänellä on kosolti kokemusta erilaisista valmennustyyleistä ja -persoonista. Hän on kiekkoillut muun muassa Wayne Gretzkyn, Raimo Summasen ja Mike Keenanin alaisuudessa. Lisäksi hän kokee olleensa eräänlaisena mentorina nuorille pelaajille peliuransa lopussa.

- Viimeisten pelivuosien aikana ajatus valmentamisesta alkoi kyteä yhä voimakkaammin.

Jokinen on nyt 38-vuotias, mutta pelaisi todennäköisesti vieläkin, ellei ikävä loukkaantuminen olisi pakottanut häntä lopettamaan. Jokisen olkapää meni pahasti rikki hänen pelatessaan St. Louisin paidassa keväällä 2015. Olkapää leikattiin, ja Jokinen aloitti uutteran kuntoutuksen. Ponnistelu osoittautui taisteluksi tuulimyllyjä vastaan.

- Nyt keskityn olkapään suhteen lähinnä siihen, että pystyisin vielä pelaamaan tennistä ja golfia, hän hymähtää.

Jokinen myöntää, että peliuran loppuminen söi miestä, mutta kolikolla on aina kaksi puolta. Loukkaantuminen antoi ratkaisevasti vauhtia lopettamispäätökselle, mutta samalla se sysäsi hänet pohtimaan tarkemmin kiekkouran jälkeistä aikaa.

- Uran loppuminen oli tietysti ikävä juttu, mutta sen myötä silmät avautuivat uusille jutuille. Nautin todella siitä, mitä teen, ja eihän tällaiseen olisi aikaa, jos peliura olisi jatkunut. Olen kiireisempi kuin koskaan!