Dinamo Minsk haki pisteet nollaamalla Jokerit

Jokereiden taistelu pudotuspelipaikasta KHL-jääkiekkoliigassa koki takaiskun, kun Helsingissä vieraillut Dinamo Minsk voitti isäntänsä 3-0. Dinamo teki kaksi maalia avauserässä ja kolmannen tyhjiin ottelun loppuvaiheissa. Jokerit puolestaan hukkasi kuusi ylivoimaa.

Jokerit on KHL:n läntisessä konferenssissa kahdeksantena. Eroa yhdeksäntenä olevaan Sotshiin on kaksi pistettä, mutta Sotshi on pelannut yhden ottelun vähemmän.