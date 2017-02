Bostonin voittoputki poikki Washingtonin vieraana

Washington Capitals tietää vaikeuksia Boston Bruinsille. Keskiviikkoiltana Washingtonissa Caps päätti bostonilaisten kolmen ottelun voittoputken 5–3-lukemilla, ja voitto oli Washingtonille jo kahdeksas peräkkäinen Bostonista.

– Tunnumme pelaavan hyvin heitä vastaan. Heitä vastaan on hauska pelata, pidän joukkueista jotka pelaavat kovaa, ja pelaavat kovaa maalin edessä. Silloin on nautinnollista pelata, ottelussa 30 kertaa torjunut Capitals-maalivahti Braden Holtby kuvaili NHL-jääkiekkoliigan .

Bruinsin maalivahti Tuukka Rask torjui 17 kertaa. Muutenkin hankalaa iltaa synkensi päätöserässä tullut vamma, joka saattaa olla peruja suomalaisvahdin aiemmasta vaivasta.

– Kaikki kunnossa. Nivusessa vain vähän tuntui, pelin loppuvaiheissa torjunnan jälkeen tuskaisan näköisesti kumartanut Rask rauhoitteli .

Bruins-sentteri Patrice Bergeron sen sijaan joutui jättämään pelin kesken jalkavamman takia. Bruins toivoo, ettei vamma pidä Bergeronia sivussa loppukauden pudotuspelitaistosta: Boston sinnittelee itälohkon pudotuspeliviivan tuntumassa. Washington puolestaan jatkaa lohkoykkösenä.

Granlund pysyi pisteputkessa

Minnesota Wildin pitkään kestänyt vieraspistevire tuli päätökseen, kun Calgary Flames vei vieraitaan 5–1. Wild oli yltänyt pisteille vieraskaukalossa 14 edellisessä pelissään.

Wildin Mikael Granlundin putki sen sijaan on eheänä. Granlund syötti Jason Zuckerin 1–2-kavennuksen toisessa erässä, ja hän on nyt yltänyt pisteille 11 peräkkäispelissä (kaksi maalia, 11 syöttöä). Tammikuun 12. päivä startannut peräkkäisputki on Wildin seuraennätys ja myös NHL:n tämän kauden pisin yhdessä Chicagon Artjom Anisimovin putken kanssa.

Minnesota jatkaa NHL:n länsilohkon kärjessä. Calgary nousi lohkossa kahdeksanneksi. Tiukassa pudotuspelitaistossa niukasti sen edellä on Los Angeles Kings, joka kaatoi keskiviikkoiltana liigan heittopussin Colorado Avalanchen 5–0. Avalanche on hävinnyt yhdeksän peliä peräkkäin.