Näkökulma: Kansainvälisten sarjojen varjopuoli

Kansainvälisiin sarjoihin osallistuminen vaatii myös veronsa. Juuri nyt Kataja maksaa siitä melko kovaa hintaa loukkaantumisten ja sairastelujen myötä. Kun ottelutahti on näinkin tiivis, mitä se Katajalla on ollut ja tulee olemaan, kasvaa loukkaantumisriski oleellisesti.

Heti tähän kärkeen on syytä todeta, että olen vankkumaton kansainvälisten otteluiden kannattaja. Katajan osallistuminen Mestarien liigaan sekä aiempina kausina FIBA Europe cupiin tai EuroChallenge-sarjaan on kokonaisvaltaisesti rikastuttanut seuraa. Positiiviset asiat on mainittu jo niin moneen kertaan, että jätetään ne sikseen tällä kertaa.

Keho ja mieli ovat koko ajan erittäin kovilla. Palautuminen ei ole aina maksimaalista, harjoittelusta puhumattakaan.

Esimerkiksi eilen Joensuun areenassa nähty Salon Vilpas oli valmistautunut Katajan kohtaamiseen 11 päivän ajan. Sinä aikana Kataja pelasi neljä peliä. Niistä kaksi viimeistä perjantain ja lauantain tuplareissulla Lapualla ja Kauhajoella.

Korisliigassa Katajasta vain Atte Perttu on ollut kokoonpanossa kaikissa (22) joukkueen ottelussa. Pahimmilla kilpakumppaneilla helsinkiläisellä Seagullsilla, Vilppaalla, Kauhajoen Karhulla ja Lapuan Kobrilla löytyy jokaisella 2-6 pelaaja, jotka ovat pelanneet kaikki ottelut tähän asti.

Ykköspelintekijä on usein joukkueensa tärkein yksittäinen pelaaja. Ainakin Katajan kohdalla asia on näin. Teemu Rannikko (16/22) on ollut sivussa useista otteluista ja ne pelit Kataja on lähes järjestään hävinnyt.

Entäpä muiden kärkiporukoiden takamiehet? Seagullsin Antto Nikkarinen (23/23), Karhun Bojan Sarcevic (25/25) ja Kobrien Aubrey Conerly (24/24) ovat pelanneet kaikki joukkueidensa pelit tähän saakka. Vilppaan Juwan Staten (22/24) on myös urakoinut lähes jokaisen ottelun.

Kun kevättä kohti mennään, niin toivoa sopii, että jossain välissä Kataja pääsee lataamaan akkunsa ja tervehtymään. Ratkaisupeleissä tarvitaan tuoreita jalkoja ja toimivaa yläpäätä. Sen edellinen kevät osoitti karulla tavalla.